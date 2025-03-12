https://ria.ru/20250312/svo-2004522463.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 12.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 40 украинских военных, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станцию... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:57:00+03:00

2025-03-12T13:57:00+03:00

2025-03-12T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

запорожская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004016883_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_fac50273a3dd6d25a28a7dd8128dcd14.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 40 украинских военных, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный маяк и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шестьавтомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, безопасность