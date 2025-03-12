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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 12.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 40 украинских военных, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станцию... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:57:00+03:00
2025-03-12T13:57:00+03:00
2025-03-12T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 40 украинских военных, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный маяк и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, шестьавтомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра"