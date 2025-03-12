https://ria.ru/20250312/svo-2004521044.html

ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ

ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025

ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ

Российские войска нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, а также цехам... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:55:00+03:00

2025-03-12T13:55:00+03:00

2025-03-12T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, а также цехам изготовления, местам хранения и запуска украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 91 беспилотник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, сша, безопасность