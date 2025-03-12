Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 12.03.2025 (обновлено: 14:04 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/svo-2004521044.html
ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ
ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ
Российские войска нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, а также цехам... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:55:00+03:00
2025-03-12T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_0:80:3116:1833_1920x0_80_0_0_c48a4ff1075a6fc5fe19f1dc401c6a46.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, а также цехам изготовления, местам хранения и запуска украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 91 беспилотник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004084900_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_195e6be402dab6071f216ac9ee7d0bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ

МО: ВС России ударили по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, а также цехам изготовления, местам хранения и запуска украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 91 беспилотник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала