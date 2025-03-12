https://ria.ru/20250312/svo-2004520629.html

ВС России освободили Днепроэнергию в ДНР

ВС России освободили Днепроэнергию в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025

ВС России освободили Днепроэнергию в ДНР

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 160 военнослужащих и САУ Caesar, сообщили РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:53:00+03:00

2025-03-12T13:53:00+03:00

2025-03-12T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки до 160 военнослужащих и САУ Caesar, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и "Богдана", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, франция, безопасность