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Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже

Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже - РИА Новости, 12.03.2025

Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже

Зачистка от ВСУ курской Суджи, где ВС РФ водрузили российский флаг, продолжается, противник еще укрывается в подвалах жилых домов, сообщают РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T13:13:00+03:00

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КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Зачистка от ВСУ курской Суджи, где ВС РФ водрузили российский флаг, продолжается, противник еще укрывается в подвалах жилых домов, сообщают РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север"."Северяне сломили упорное сопротивление противника и выбили его с центральных районов Суджи. Зачистка райцентра продолжится даже после водружения флага. Во многих подвалах все еще скрываются украинские оккупанты, однако никакой роли они уже не сыграют", - рассказали бойцы "Севера".Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

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Российский флаг поднят у администрации Суджи Российский флаг поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль ВС России, сообщил РИА Новости комбат из группировки "Север". Видео есть в распоряжении агентства. 2025-03-12T13:13 true PT0M38S

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россия, суджа, безопасность