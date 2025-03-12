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Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/svo-2004509432.html
Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже
Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже
Зачистка от ВСУ курской Суджи, где ВС РФ водрузили российский флаг, продолжается, противник еще укрывается в подвалах жилых домов, сообщают РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:13:00+03:00
2025-03-12T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
безопасность
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КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Зачистка от ВСУ курской Суджи, где ВС РФ водрузили российский флаг, продолжается, противник еще укрывается в подвалах жилых домов, сообщают РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север"."Северяне сломили упорное сопротивление противника и выбили его с центральных районов Суджи. Зачистка райцентра продолжится даже после водружения флага. Во многих подвалах все еще скрываются украинские оккупанты, однако никакой роли они уже не сыграют", - рассказали бойцы "Севера".Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
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Российский флаг поднят у администрации Суджи
Российский флаг поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль ВС России, сообщил РИА Новости комбат из группировки "Север". Видео есть в распоряжении агентства.
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россия, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Безопасность
Бойцы "Севера" рассказали о ситуации в Судже

ВС России продолжают зачистку в Судже, военные ВСУ прячутся в подвалах

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КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Зачистка от ВСУ курской Суджи, где ВС РФ водрузили российский флаг, продолжается, противник еще укрывается в подвалах жилых домов, сообщают РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
"Северяне сломили упорное сопротивление противника и выбили его с центральных районов Суджи. Зачистка райцентра продолжится даже после водружения флага. Во многих подвалах все еще скрываются украинские оккупанты, однако никакой роли они уже не сыграют", - рассказали бойцы "Севера".
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
 
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