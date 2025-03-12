https://ria.ru/20250312/sudzha-2004635169.html
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков - РИА Новости, 12.03.2025
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков
В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:43:00+03:00
2025-03-12T22:43:00+03:00
2025-03-12T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, - 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат", - сказал Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой. "Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри ее расстояние около 15 километров и вышли в глубину боевых порядков группировки вооруженных сил Украины", - добавил Герасимов.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков
Герасимов: более 600 российских штурмовиков прошли по трубе газопровода в Суджу