https://ria.ru/20250312/sudzha-2004635169.html

В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков

В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков - РИА Новости, 12.03.2025

В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков

В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:43:00+03:00

2025-03-12T22:43:00+03:00

2025-03-12T22:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004276971_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b056ab6a27274457243923d8eb827b1e.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, - 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат", - сказал Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой. "Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри ее расстояние около 15 километров и вышли в глубину боевых порядков группировки вооруженных сил Украины", - добавил Герасимов.

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины