Рейтинг@Mail.ru
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 12.03.2025 (обновлено: 22:47 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004635169.html
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков - РИА Новости, 12.03.2025
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков
В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:43:00+03:00
2025-03-12T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004276971_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b056ab6a27274457243923d8eb827b1e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, - 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат", - сказал Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой. "Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри ее расстояние около 15 километров и вышли в глубину боевых порядков группировки вооруженных сил Украины", - добавил Герасимов.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
россия
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004276971_318:0:1278:720_1920x0_80_0_0_4caac5035c2d6cb35aa237e3f4c64daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В операции с проходом по трубе в Суджу участвовали более 600 штурмовиков

Герасимов: более 600 российских штурмовиков прошли по трубе газопровода в Суджу

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
Перейти в медиабанк
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В операции по проходу по трубе газопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков, их действия были героическими, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«
"Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот отряд штурмовой сводный, - 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения "Ахмат", - сказал Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой.
"Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри ее расстояние около 15 километров и вышли в глубину боевых порядков группировки вооруженных сил Украины", - добавил Герасимов.
Суджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала