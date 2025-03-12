https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html
Первые кадры из освобожденного центра Суджи
Первые кадры из освобожденного центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Первые кадры из освобожденного центра Суджи
Российские военные вернули контроль над центром Суджи в курской области. Город подвергся сильным разрушениям в результате действий ВСУ. На центральной площади у РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:46:00+03:00
2025-03-12T19:46:00+03:00
2025-03-12T19:46:00+03:00
видео
спецоперация
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
суджа
курская область
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Российские военные вернули контроль над центром Суджи в курской области. Город подвергся сильным разрушениям в результате действий ВСУ. На центральной площади у администрации Суджи бойцы подняли российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ. РИА Новости публикует первые кадры из центра города.
суджа
курская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004548643_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e853e61ff4db231bc9b77174cf39a26.jpg
Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
2025-03-12T19:46
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PT0M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, суджа, курская область, видео
Видео, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Суджа, Курская область
Первые кадры из освобожденного центра Суджи
Российские военные вернули контроль над центром Суджи в курской области. Город подвергся сильным разрушениям в результате действий ВСУ. На центральной площади у администрации Суджи бойцы подняли российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ. РИА Новости публикует первые кадры из центра города.
2025-03-12T19:46
true
PT0M07S
Первые кадры из освобожденного центра Суджи
Читать ria.ru в
Российские военные вернули контроль над центром Суджи в курской области. Город подвергся сильным разрушениям в результате действий ВСУ. На центральной площади у администрации Суджи бойцы подняли российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ. РИА Новости публикует первые кадры из центра города.