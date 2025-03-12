https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html

Первые кадры из освобожденного центра Суджи

Первые кадры из освобожденного центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025

Первые кадры из освобожденного центра Суджи

Российские военные вернули контроль над центром Суджи в курской области. Город подвергся сильным разрушениям в результате действий ВСУ. На центральной площади у РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:46:00+03:00

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2025-03-12T19:46:00+03:00

видео

спецоперация

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

суджа

курская область

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Российские военные вернули контроль над центром Суджи в курской области. Город подвергся сильным разрушениям в результате действий ВСУ. На центральной площади у администрации Суджи бойцы подняли российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ. РИА Новости публикует первые кадры из центра города.

суджа

курская область

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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные 2025-03-12T19:46 true PT0M07S

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