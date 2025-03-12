https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548841.html
Опубликованы первые кадры из центра Суджи
Опубликованы первые кадры из центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Опубликованы первые кадры из центра Суджи
Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:35:00+03:00
2025-03-12T15:35:00+03:00
2025-03-12T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, что город подвергся разрушениям в результате действий ВСУ. В зданиях выбиты окна, на мостовой лежат элементы кровли зданий, кирпичи и брусчатка. Как ранее сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", на центральной площади у администрации Суджи поднят российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html
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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
2025-03-12T15:35
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РИА Новости
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суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Россия
Опубликованы первые кадры из центра Суджи
РИА Новости показало первые кадры из центра Суджи