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Опубликованы первые кадры из центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 12.03.2025 (обновлено: 17:29 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548841.html
Опубликованы первые кадры из центра Суджи
Опубликованы первые кадры из центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Опубликованы первые кадры из центра Суджи
Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:35:00+03:00
2025-03-12T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, что город подвергся разрушениям в результате действий ВСУ. В зданиях выбиты окна, на мостовой лежат элементы кровли зданий, кирпичи и брусчатка. Как ранее сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", на центральной площади у администрации Суджи поднят российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html
суджа
курская область
россия
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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
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суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Россия
Опубликованы первые кадры из центра Суджи

РИА Новости показало первые кадры из центра Суджи

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости.
На кадрах видно, что город подвергся разрушениям в результате действий ВСУ. В зданиях выбиты окна, на мостовой лежат элементы кровли зданий, кирпичи и брусчатка.
Как ранее сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", на центральной площади у администрации Суджи поднят российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьРоссия
 
 
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