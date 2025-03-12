https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548841.html

Опубликованы первые кадры из центра Суджи

Опубликованы первые кадры из центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025

Опубликованы первые кадры из центра Суджи

Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:35:00+03:00

2025-03-12T15:35:00+03:00

2025-03-12T17:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Первые кадры из центра Суджи (Курская область), контроль над которым вернули российские военные, попали в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, что город подвергся разрушениям в результате действий ВСУ. В зданиях выбиты окна, на мостовой лежат элементы кровли зданий, кирпичи и брусчатка. Как ранее сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", на центральной площади у администрации Суджи поднят российский флаг, центр города возвращен под контроль ВС РФ.

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html

суджа

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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные 2025-03-12T15:35 true PT0M07S

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суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, россия