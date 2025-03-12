https://ria.ru/20250312/sudzha-2004482337.html

Российские военные подняли флаг над центром Суджи

Российские военные подняли флаг над центром Суджи - РИА Новости, 12.03.2025

Российские военные подняли флаг над центром Суджи

Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:27:00+03:00

2025-03-12T11:27:00+03:00

2025-03-12T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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суджа

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север"."Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции", — рассказал комбат с позывным Тьма.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548841.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

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Российский флаг поднят у администрации Суджи Российский флаг поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль ВС России, сообщил РИА Новости комбат из группировки "Север". Видео есть в распоряжении агентства. 2025-03-12T11:27 true PT0M38S

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вооруженные силы рф, суджа, безопасность