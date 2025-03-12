https://ria.ru/20250312/sudzha-2004482337.html
Российские военные подняли флаг над центром Суджи
Российские военные подняли флаг над центром Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Российские военные подняли флаг над центром Суджи
Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:27:00+03:00
2025-03-12T11:27:00+03:00
2025-03-12T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
суджа
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004485112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5263b113423a0fd49126264567148c8e.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север"."Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции", — рассказал комбат с позывным Тьма.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548841.html
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004485112_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7820402cc50e2809533840f623289de2.jpg
Российский флаг поднят у администрации Суджи
Российский флаг поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль ВС России, сообщил РИА Новости комбат из группировки "Север".
Видео есть в распоряжении агентства.
2025-03-12T11:27
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, суджа, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Суджа, Безопасность
Российские военные подняли флаг над центром Суджи
Российские войска подняли флаг у администрации Суджи
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север".
"Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции", — рассказал комбат с позывным Тьма.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ
вторглись в Курскую область
с целью захвата российской территории.
Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа
. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев
снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.