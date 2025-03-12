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Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд - РИА Новости, 12.03.2025
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15:00 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/sud-2004541879.html
Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд
Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд - РИА Новости, 12.03.2025
Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд
Подростка, ранившего ножом двух одноклассников, привезли в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:00:00+03:00
2025-03-12T15:00:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
юрий шалабаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Подростка, ранившего ножом двух одноклассников, привезли в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости. Доставленный в суд подросток не стал отвечать на вопросы журналистов. Общаться с прессой отказалась и мать задержанного. Ранее в МВД региона сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), подросток пока находится в статусе подозреваемого. Следствие ходатайствует об его аресте. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что городским департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию ЧП в школе. Будет рассмотрен вопрос, почему не функционировала рамка металлодетектора. До окончания разбирательства директор школы отстранена от занимаемой должности. Кроме того, вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций в школах города. В свою очередь СУ СК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении работников школы по статье 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20250311/napadenie-2004382910.html
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происшествия, россия, нижний новгород, юрий шалабаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Юрий Шалабаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд

Подростка, ранившего ножом одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ неподалеку от здания школы №117 в Нижнем Новгороде, где между учениками 8-го класса одной произошел конфликт
Автомобиль Следственного комитета РФ неподалеку от здания школы №117 в Нижнем Новгороде, где между учениками 8-го класса одной произошел конфликт - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Автомобиль Следственного комитета РФ неподалеку от здания школы №117 в Нижнем Новгороде, где между учениками 8-го класса одной произошел конфликт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Подростка, ранившего ножом двух одноклассников, привезли в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
Доставленный в суд подросток не стал отвечать на вопросы журналистов. Общаться с прессой отказалась и мать задержанного.
Сотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В нижегородской школе проверят работу ЧОП после инцидента с нападением
11 марта, 17:53
Ранее в МВД региона сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), подросток пока находится в статусе подозреваемого. Следствие ходатайствует об его аресте.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что городским департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию ЧП в школе. Будет рассмотрен вопрос, почему не функционировала рамка металлодетектора. До окончания разбирательства директор школы отстранена от занимаемой должности. Кроме того, вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций в школах города. В свою очередь СУ СК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении работников школы по статье 293 УК РФ (халатность).
Машины скорой помощи возле школы в Нижнем Новгороде, где ученик ударил ножом двух своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
11 марта, 15:11
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородЮрий ШалабаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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