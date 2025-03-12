https://ria.ru/20250312/sud-2004541879.html

Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд

Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд - РИА Новости, 12.03.2025

Подростка, напавшего на одноклассников в Нижнем Новгороде, доставили в суд

Подростка, ранившего ножом двух одноклассников, привезли в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:00:00+03:00

2025-03-12T15:00:00+03:00

2025-03-12T15:00:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Подростка, ранившего ножом двух одноклассников, привезли в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости. Доставленный в суд подросток не стал отвечать на вопросы журналистов. Общаться с прессой отказалась и мать задержанного. Ранее в МВД региона сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), подросток пока находится в статусе подозреваемого. Следствие ходатайствует об его аресте. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что городским департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию ЧП в школе. Будет рассмотрен вопрос, почему не функционировала рамка металлодетектора. До окончания разбирательства директор школы отстранена от занимаемой должности. Кроме того, вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций в школах города. В свою очередь СУ СК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении работников школы по статье 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20250311/napadenie-2004382910.html

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происшествия, россия, нижний новгород, юрий шалабаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)