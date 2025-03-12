https://ria.ru/20250312/strelkov-2004595283.html
УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова
УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова - РИА Новости, 12.03.2025
УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова
Распространяемая в интернете информация о смерти Игоря Гиркина (Стрелкова) является фейком, сообщает пресс-служба УФСИН по Кировской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:22:00+03:00
2025-03-12T18:22:00+03:00
2025-03-12T18:32:00+03:00
россия
происшествия
кировская область
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь стрелков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Распространяемая в интернете информация о смерти Игоря Гиркина (Стрелкова) является фейком, сообщает пресс-служба УФСИН по Кировской области."Распространяемая с сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком", - говорится в сообщении.Мосгорсуд в января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Вскоре мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. В ноябре 2024 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20241225/strelki-1991197694.html
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россия, происшествия, кировская область, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь стрелков
Россия, Происшествия, Кировская область, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Игорь Стрелков
УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова
УФСИН по Кировской области опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова