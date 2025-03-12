https://ria.ru/20250312/strelkov-2004595283.html

УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова

УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова - РИА Новости, 12.03.2025

УФСИН опровергла слухи о смерти Игоря Стрелкова

Распространяемая в интернете информация о смерти Игоря Гиркина (Стрелкова) является фейком, сообщает пресс-служба УФСИН по Кировской области. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:22:00+03:00

2025-03-12T18:22:00+03:00

2025-03-12T18:32:00+03:00

россия

происшествия

кировская область

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

игорь стрелков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Распространяемая в интернете информация о смерти Игоря Гиркина (Стрелкова) является фейком, сообщает пресс-служба УФСИН по Кировской области."Распространяемая с сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком", - говорится в сообщении.Мосгорсуд в января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Вскоре мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. В ноябре 2024 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20241225/strelki-1991197694.html

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россия, происшествия, кировская область, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь стрелков