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Франция заявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 12.03.2025
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22:55 12.03.2025 (обновлено: 22:56 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/strany-2004636127.html
Франция заявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности
Франция заявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 12.03.2025
Франция заявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности
Порядка 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:55:00+03:00
2025-03-12T22:56:00+03:00
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Порядка 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. &quot;Мы подвели итоги первой встречи ряда глав генштабов стран-волонтёров, которые обсудили, каковы могут быть гарантии безопасности для Украины. Вырисовывается масштабный консенсус… Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня. На данный момент порядка 15 государств показали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс&quot;, - сказал Лекорню на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, ФРГ, Польши, Италии и Великобритании в Париже, трансляция велась в официальном аккаунте французского военного ведомства на YouTube.По словам Лекорню, "неверно сводить это лишь к вопросу присутствия западных военных на украинской территории". "Есть и другие вопросы, которые обсуждаются в срочном порядке. Это вопрос безопасности в Черном море, безопасность украинских АЭС и другие вопросы, которые станут предметом углубленных дискуссий", - добавил он. Он отметил, что "первой гарантией безопасности" остается сама украинская армия, в связи с чем "вопрос помощи Украине и использования замороженных активов РФ" продолжает активно обсуждаться. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с рядом глав генштабов ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. Речь шла о возможном размещении военных на Украине после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По ее итогам Макрон призвал военачальников разработать план гарантий безопасности для Украины "на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, россия, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, владимир путин, youtube, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, YouTube, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция заявила о готовности 15 стран дать Украине гарантии безопасности

МО Франции: около 15 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины

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Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Порядка 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«

"Мы подвели итоги первой встречи ряда глав генштабов стран-волонтёров, которые обсудили, каковы могут быть гарантии безопасности для Украины. Вырисовывается масштабный консенсус… Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня. На данный момент порядка 15 государств показали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс", - сказал Лекорню на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, ФРГ, Польши, Италии и Великобритании в Париже, трансляция велась в официальном аккаунте французского военного ведомства на YouTube.

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Вчера, 15:21
По словам Лекорню, "неверно сводить это лишь к вопросу присутствия западных военных на украинской территории".
«
"Есть и другие вопросы, которые обсуждаются в срочном порядке. Это вопрос безопасности в Черном море, безопасность украинских АЭС и другие вопросы, которые станут предметом углубленных дискуссий", - добавил он.
Он отметил, что "первой гарантией безопасности" остается сама украинская армия, в связи с чем "вопрос помощи Украине и использования замороженных активов РФ" продолжает активно обсуждаться.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с рядом глав генштабов ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. Речь шла о возможном размещении военных на Украине после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По ее итогам Макрон призвал военачальников разработать план гарантий безопасности для Украины "на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона".
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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УкраинаРоссияФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронВладимир ПутинYouTubeЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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