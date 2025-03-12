https://ria.ru/20250312/stal-2004431658.html
Белый дом передумал повышать пошлины на канадскую сталь
Белый дом передумал повышать пошлины на канадскую сталь - РИА Новости, 12.03.2025
Белый дом передумал повышать пошлины на канадскую сталь
Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:28:00+03:00
2025-03-12T00:28:00+03:00
2025-03-12T00:32:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. "Верно", - ответил Наварро, на вопрос о том, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, его цитирует телеканал CNBC News.По его словам, такое решение было принято после переговоров сторон. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
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экономика, сша, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, США, Канада, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Белый дом передумал повышать пошлины на канадскую сталь
Советник Наварро: Белый дом передумал повышать пошлины на канадскую сталь