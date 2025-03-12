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Белый дом: США хотят учесть интересы обеих сторон по конфликту на Украине

Белый дом: США хотят учесть интересы обеих сторон по конфликту на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Белый дом: США хотят учесть интересы обеих сторон по конфликту на Украине

США добиваются долгосрочного мирного соглашения по Украине, которое будет учитывать интересы обеих сторон конфликта, заявил в среду Белый дом. РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T21:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США добиваются долгосрочного мирного соглашения по Украине, которое будет учитывать интересы обеих сторон конфликта, заявил в среду Белый дом. "Наша команда усердно работала над переговорами о мирном плане, который работает для обеих сторон, чтобы наконец положить конец этой войне. И в любом хорошем плане, в любой хорошей сделке обе стороны будут немного довольны чем-то и, возможно, недовольны чем-то, но именно так вы ведете переговоры о хорошей сделке, и именно над этим вчера в Саудовской Аравии усердно работали госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и наш советник по национальной безопасности (Майк Уолтц - ред.). Опять же речь идет о долгосрочном мире и стабильности", - заявила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/uitkoff-2004623030.html

https://ria.ru/20250312/uoltts-2004623379.html

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