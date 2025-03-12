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Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой - РИА Новости, 12.03.2025
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой
Госсекретарь США Марко Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:52:00+03:00
2025-03-12T14:52:00+03:00
2025-03-12T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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в мире, сша, москва, украина, марко рубио, стив уиткофф, владимир зеленский
В мире, США, Москва, Украина, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой
Госсекретарь США Рубио не подтвердил возможный визит Уиткоффа в РФ