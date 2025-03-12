https://ria.ru/20250312/ssha-2004539749.html

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой - РИА Новости, 12.03.2025

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой

Госсекретарь США Марко Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:52:00+03:00

2025-03-12T14:52:00+03:00

2025-03-12T15:49:00+03:00

в мире

сша

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марко рубио

стив уиткофф

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

https://ria.ru/20250312/rubio-2004550090.html

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