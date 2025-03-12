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В США потребовали запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана - РИА Новости, 12.03.2025
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12:15 12.03.2025 (обновлено: 12:20 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ssha-2004495218.html
В США потребовали запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана
В США потребовали запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана - РИА Новости, 12.03.2025
В США потребовали запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) потребовал немедленных изменений в организации воздушного движения в районе вашингтонского аэропорта РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) потребовал немедленных изменений в организации воздушного движения в районе вашингтонского аэропорта Рональда Рейгана (DCA) после январской катастрофы с участием пассажирского самолета и военного вертолета, сообщает телеканал ABC News. "NTSB рекомендует Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) навсегда запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана при использовании взлетно-посадочных полос 15 и 33, а также определить альтернативный маршрут для пилотов", - приводит телеканал слова главы NTSB Дженнифер Хоменди. В ответ на это министр транспорта США Шон Даффи заявил, что запрет на полеты вертолетов, введенный после катастрофы, останется в силе. По данным NTSB, которые приводит телеканал, с 2021 по 2024 год в районе аэропорта произошло более 15 тысяч инцидентов, когда расстояние между самолетами и вертолетами не превышало 122 метров по высоте и 1,85 километра по горизонтали. В 85 случаях вертикальное расстояние было менее 61 метра. Двадцать девятого января в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250205/aviakatastrofa-1997407630.html
https://ria.ru/20250215/ssha-1999569759.html
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в мире, сша, рональд рейган, ntsb, american airlines
В мире, США, Рональд Рейган, NTSB, American Airlines
В США потребовали запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана

NTSB потребовал запретить полеты вертолетов в районе аэропорта Рейгана

© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon BruerВертолет HH-60M Black Hawk ВВС США
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon Bruer
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) потребовал немедленных изменений в организации воздушного движения в районе вашингтонского аэропорта Рональда Рейгана (DCA) после январской катастрофы с участием пассажирского самолета и военного вертолета, сообщает телеканал ABC News.
"NTSB рекомендует Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) навсегда запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана при использовании взлетно-посадочных полос 15 и 33, а также определить альтернативный маршрут для пилотов", - приводит телеканал слова главы NTSB Дженнифер Хоменди.
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В ответ на это министр транспорта США Шон Даффи заявил, что запрет на полеты вертолетов, введенный после катастрофы, останется в силе.
По данным NTSB, которые приводит телеканал, с 2021 по 2024 год в районе аэропорта произошло более 15 тысяч инцидентов, когда расстояние между самолетами и вертолетами не превышало 122 метров по высоте и 1,85 километра по горизонтали. В 85 случаях вертикальное расстояние было менее 61 метра.
Двадцать девятого января в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.
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