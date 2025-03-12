В США потребовали запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана
NTSB потребовал запретить полеты вертолетов в районе аэропорта Рейгана
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) потребовал немедленных изменений в организации воздушного движения в районе вашингтонского аэропорта Рональда Рейгана (DCA) после январской катастрофы с участием пассажирского самолета и военного вертолета, сообщает телеканал ABC News.
"NTSB рекомендует Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) навсегда запретить полеты вертолетов вблизи аэропорта Рейгана при использовании взлетно-посадочных полос 15 и 33, а также определить альтернативный маршрут для пилотов", - приводит телеканал слова главы NTSB Дженнифер Хоменди.
В ответ на это министр транспорта США Шон Даффи заявил, что запрет на полеты вертолетов, введенный после катастрофы, останется в силе.
По данным NTSB, которые приводит телеканал, с 2021 по 2024 год в районе аэропорта произошло более 15 тысяч инцидентов, когда расстояние между самолетами и вертолетами не превышало 122 метров по высоте и 1,85 километра по горизонтали. В 85 случаях вертикальное расстояние было менее 61 метра.
Двадцать девятого января в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.
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