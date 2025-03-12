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WSJ: американские бизнесмены в панике звонят в Белый дом из-за новых пошлин

WSJ: американские бизнесмены в панике звонят в Белый дом из-за новых пошлин - РИА Новости, 12.03.2025

WSJ: американские бизнесмены в панике звонят в Белый дом из-за новых пошлин

Обеспокоенные руководители ряда американских компаний звонят в Белый дом с призывом успокоить встревоженных игроков финансовых рынков и разъяснить подход... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Обеспокоенные руководители ряда американских компаний звонят в Белый дом с призывом успокоить встревоженных игроков финансовых рынков и разъяснить подход президента США Дональда Трампа по вводимым пошлинам, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, в понедельник в ходе встречи в Белом доме Трампа с генеральными директорами ряда технологических компаний некоторые руководители выразили обеспокоенность введенными президентом пошлинами. В частности, некоторые из них предостерегли, что тарифы могут нанести ущерб их отрасли. "Высокопоставленные чиновники, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, получили звонки от руководителей компаний и лоббистов, которые в панике призывали администрацию успокоить встревоженных игроков финансовых рынков, изложив более предсказуемую программу по пошлинам. Многие представители бизнес-сообщества отказались от попыток заставить президента изменить курс в отношении торговли. Вместо этого они просят Белый дом внести ясность по его подходу", - говорится в материале газеты. Кроме того, как пишет издание, неоднозначные заявления Трампа и его советников вызвали опасения у некоторых членов Республиканской партии в том, что у президента страны нет целостного экономического плана. Wall Street Journal добавляет, что подход Трампа к пошлинам вызвал обеспокоенность и у чиновников экономической сферы в администрации Трампа, в том числе сотрудников Национального экономического совета Белого дома. Они опасаются падения фондового рынка и роста цен на все, начиная от энергоносителей и заканчивая строительными материалами. Вместе с тем, по словам источников газеты, экономические советники Трампа предупреждали его, что пошлины могут навредить рынку и экономическому росту, однако он был тверд в своем намерении. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле. Новая торговая война Штатов с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых США ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, сказали 4 марта опрошенные РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html

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цены на нефть, сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз