https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html
Министерство образования США объявило о сокращениях
Министерство образования США объявило о сокращениях - РИА Новости, 12.03.2025
Министерство образования США объявило о сокращениях
Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:49:00+03:00
2025-03-12T01:49:00+03:00
2025-03-12T01:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое. "Министерство начало сокращение рабочей силы на 50%", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи, говорится в сообщении. Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.
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в мире, сша
Министерство образования США объявило о сокращениях
Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое.
"Министерство начало сокращение рабочей силы на 50%", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи, говорится в сообщении.
Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.