https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html

Министерство образования США объявило о сокращениях

Министерство образования США объявило о сокращениях - РИА Новости, 12.03.2025

Министерство образования США объявило о сокращениях

Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T01:49:00+03:00

2025-03-12T01:49:00+03:00

2025-03-12T01:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое. "Министерство начало сокращение рабочей силы на 50%", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи, говорится в сообщении. Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.

https://ria.ru/20250304/senat-2002887627.html

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