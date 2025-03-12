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Министерство образования США объявило о сокращениях - РИА Новости, 12.03.2025
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01:49 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html
Министерство образования США объявило о сокращениях
Министерство образования США объявило о сокращениях - РИА Новости, 12.03.2025
Министерство образования США объявило о сокращениях
Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:49:00+03:00
2025-03-12T01:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое. "Министерство начало сокращение рабочей силы на 50%", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи, говорится в сообщении. Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.
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в мире, сша
В мире, США
Министерство образования США объявило о сокращениях

Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Министерства образования США в Вашингтоне
Здание Министерства образования США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Министерства образования США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Министерство образования США объявило о сокращении сотрудников вдвое.
"Министерство начало сокращение рабочей силы на 50%", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи, говорится в сообщении.
Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.
Линда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
4 марта, 07:31
 
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