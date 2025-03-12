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Вэнс ответил на нападки двоюродного брата, воевавшего за ВСУ

Вэнс ответил на нападки двоюродного брата, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025

Вэнс ответил на нападки двоюродного брата, воевавшего за ВСУ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг критику со стороны своего двоюродного брата Нейта Вэнса, воевавшего на стороне ВСУ, по поводу своей позиции по Украине и... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:38:00+03:00

2025-03-12T00:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг критику со стороны своего двоюродного брата Нейта Вэнса, воевавшего на стороне ВСУ, по поводу своей позиции по Украине и отношения к Владимиру Зеленскому, сообщает New York Post.Как отметил Джей Ди Вэнс, он всегда считал своего двоюродного брата "самым крутым парнем" из всех, кого он знал, и остается к нему привязан."Что касается его критики, то мне неинтересно спорить с ним на публике, но я считаю необходимым затронуть один конкретный вопрос: его неудачные попытки связаться со мной", — приводит издание ответ Вэнса.Ранее Нейт Вэнс заявил газете Le Figaro, что пытался связаться с вице-президентом через его офис, чтобы рассказать ему "правду" о конфликте на Украине. Как сообщалось, двоюродный брат вице-президента США 3 года провел на Украине, 2,5 из которых воевал в рядах ВСУ.В прошлом году Владимир Зеленский назвал Джей Ди Вэнса "слишком радикальным" за то, что тот продвигал план, предусматривающий создание специальной демилитаризованной зоны между Россией и Украиной и дающий Москве гарантии того, что Киев не вступит в НАТО.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина.Вице-президент Соединенных Штатов Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250309/vens-2003937537.html

https://ria.ru/20250304/vens-2003040752.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато