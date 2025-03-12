https://ria.ru/20250312/sputnik-2004439331.html

В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника

В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника - РИА Новости, 12.03.2025

В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника

Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T03:07:00+03:00

2025-03-12T03:07:00+03:00

2025-03-12T03:07:00+03:00

космос - риа наука

ркк "энергия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152829/29/1528292987_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68a80706f534177be063d79622ed60e2.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ. "Динамический макет нового спутника проходит первые испытания в РКК "Энергия"... Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года. В дальнейшем разработчики приступят к изготовлению и запуску в 2027 году летного образца космического аппарата", - сказали в фонде. Космический аппарат предназначен для получения изображений с разрешением 0,5 метра на пиксель с орбиты высотой 500 километров. Новый спутник обеспечит получение геоинформационной продукции, которая применяется при планировании территорий для строительства, а также поможет выявить факты самовольной разработки недр. Проект профинансирован фондом поддержки проектов НТИ. Его стоимость составляет около двух миллиардов рублей. Динамические испытания проводятся в рамках реализации проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Работы выполнены на вибростенде ПАО "РКК "Энергия".

https://ria.ru/20250216/sputnik-1999637043.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, ркк "энергия"