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В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника - РИА Новости, 12.03.2025
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника
Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:07:00+03:00
2025-03-12T03:07:00+03:00
2025-03-12T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ. "Динамический макет нового спутника проходит первые испытания в РКК "Энергия"... Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года. В дальнейшем разработчики приступят к изготовлению и запуску в 2027 году летного образца космического аппарата", - сказали в фонде. Космический аппарат предназначен для получения изображений с разрешением 0,5 метра на пиксель с орбиты высотой 500 километров. Новый спутник обеспечит получение геоинформационной продукции, которая применяется при планировании территорий для строительства, а также поможет выявить факты самовольной разработки недр. Проект профинансирован фондом поддержки проектов НТИ. Его стоимость составляет около двух миллиардов рублей. Динамические испытания проводятся в рамках реализации проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Работы выполнены на вибростенде ПАО "РКК "Энергия".
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космос - риа наука, ркк "энергия"
Космос - РИА Наука, РКК "Энергия"
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника
В РКК "Энергия" начали испытания динамического макета нового спутника
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ.
"Динамический макет нового спутника проходит первые испытания в РКК "Энергия"
... Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года. В дальнейшем разработчики приступят к изготовлению и запуску в 2027 году летного образца космического аппарата", - сказали в фонде.
Космический аппарат предназначен для получения изображений с разрешением 0,5 метра на пиксель с орбиты высотой 500 километров. Новый спутник обеспечит получение геоинформационной продукции, которая применяется при планировании территорий для строительства, а также поможет выявить факты самовольной разработки недр.
Проект профинансирован фондом поддержки проектов НТИ. Его стоимость составляет около двух миллиардов рублей. Динамические испытания проводятся в рамках реализации проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Работы выполнены на вибростенде ПАО "РКК "Энергия".