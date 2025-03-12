Рейтинг@Mail.ru
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/sputnik-2004439331.html
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника - РИА Новости, 12.03.2025
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника
Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:07:00+03:00
2025-03-12T03:07:00+03:00
космос - риа наука
ркк "энергия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152829/29/1528292987_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_68a80706f534177be063d79622ed60e2.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ. "Динамический макет нового спутника проходит первые испытания в РКК "Энергия"... Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года. В дальнейшем разработчики приступят к изготовлению и запуску в 2027 году летного образца космического аппарата", - сказали в фонде. Космический аппарат предназначен для получения изображений с разрешением 0,5 метра на пиксель с орбиты высотой 500 километров. Новый спутник обеспечит получение геоинформационной продукции, которая применяется при планировании территорий для строительства, а также поможет выявить факты самовольной разработки недр. Проект профинансирован фондом поддержки проектов НТИ. Его стоимость составляет около двух миллиардов рублей. Динамические испытания проводятся в рамках реализации проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Работы выполнены на вибростенде ПАО "РКК "Энергия".
https://ria.ru/20250216/sputnik-1999637043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152829/29/1528292987_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0193ef332b51e734d3ab72283de9cefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, ркк "энергия"
Космос - РИА Наука, РКК "Энергия"
В РКК "Энергия" начали испытания макета нового спутника

В РКК "Энергия" начали испытания динамического макета нового спутника

© Depositphotos.com / cookelmaКосмический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Depositphotos.com / cookelma
Космический спутник Земли. Иллюстрация. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Динамический макет нового спутника начал проходить испытания в РКК "Энергия", они будут завершены до конца года, сообщили РИА Новости в фонде поддержки проектов НТИ.
"Динамический макет нового спутника проходит первые испытания в РКК "Энергия"... Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года. В дальнейшем разработчики приступят к изготовлению и запуску в 2027 году летного образца космического аппарата", - сказали в фонде.
Космический аппарат предназначен для получения изображений с разрешением 0,5 метра на пиксель с орбиты высотой 500 километров. Новый спутник обеспечит получение геоинформационной продукции, которая применяется при планировании территорий для строительства, а также поможет выявить факты самовольной разработки недр.
Проект профинансирован фондом поддержки проектов НТИ. Его стоимость составляет около двух миллиардов рублей. Динамические испытания проводятся в рамках реализации проекта НТИ по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы". Работы выполнены на вибростенде ПАО "РКК "Энергия".
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутником Starlink V2 Mini стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Ученый заявил, что вышедший из строя спутник нельзя быстро свести с орбиты
16 февраля, 04:18
 
Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала