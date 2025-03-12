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Беженец: бойцы ВС России спасали гражданских, вызывая огонь на себя
Беженец: бойцы ВС России спасали гражданских, вызывая огонь на себя - РИА Новости, 12.03.2025
Беженец: бойцы ВС России спасали гражданских, вызывая огонь на себя
Российские военнослужащие вызывали огонь противника на себя, чтобы спасти мирных жителей во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:52:00+03:00
2025-03-12T05:52:00+03:00
2025-03-12T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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часов яр
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие вызывали огонь противника на себя, чтобы спасти мирных жителей во время эвакуации в Часовом Яре, об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших при эвакуации беженцев. "Когда пацаны (российские военные - ред.) уходили, они стреляли специально по зданию (откуда велся огонь - ред.). И уходили в соседний дом, в соседний подвал. Показывая, что вот мы военные. А они (украинские военные - ред.) туда не стреляли. Военные (РФ - ред.) специально отвлекали огонь на себя, а они стреляли в нас", - сказал собеседник агентства. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441375.html
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россия, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Беженец: бойцы ВС России спасали гражданских, вызывая огонь на себя
Бойцы ВС России вызывали огонь на себя, чтобы спасти гражданских в Часовом Яре