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Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области
Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области - РИА Новости, 12.03.2025
Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области
Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль украинского производства КрАЗ "Спартан" в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:10:00+03:00
2025-03-12T05:10:00+03:00
2025-03-12T05:10:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль украинского производства КрАЗ "Спартан" в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "При плановом облете территории врага на правом берегу Днепра Херсонской области оператор нашего дрона выявил бронемашину ВСУ КрАЗ "Спартан", замаскированную в лесополосе. Затем, точным попаданием, расчет БПЛА уничтожил выявленную бронетехнику", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА противника, различные артиллерийские орудия, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области
Минобороны: расчет БПЛА "Днепра" уничтожил бронемашину ВСУ в Херсонской области