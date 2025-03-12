https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004442529.html

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области - РИА Новости, 12.03.2025

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил украинскую бронемашину в Херсонской области

Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль украинского производства КрАЗ "Спартан" в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:10:00+03:00

2025-03-12T05:10:00+03:00

2025-03-12T05:10:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль украинского производства КрАЗ "Спартан" в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "При плановом облете территории врага на правом берегу Днепра Херсонской области оператор нашего дрона выявил бронемашину ВСУ КрАЗ "Спартан", замаскированную в лесополосе. Затем, точным попаданием, расчет БПЛА уничтожил выявленную бронетехнику", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА противника, различные артиллерийские орудия, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)