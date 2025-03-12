https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004442235.html
Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР
Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:07:00+03:00
2025-03-12T05:07:00+03:00
2025-03-12T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3526f7c1129791acbf2d488e5f9ac1f1.jpg
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 15 километров 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20269059ab5970dad8512994a77e8774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР
Минобороны: артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР