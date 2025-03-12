https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004442235.html

Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР

Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025

Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР

Артиллерия группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:07:00+03:00

2025-03-12T05:07:00+03:00

2025-03-12T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3526f7c1129791acbf2d488e5f9ac1f1.jpg

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 15 километров 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)