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Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:05:00+03:00
2025-03-12T05:05:00+03:00
2025-03-12T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
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ми-35м
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в Курской области
Минобороны: Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в Курской области