https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441375.html

Боец пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Боец пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025

Боец пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Боец ВС России Виталий с позывным Сухой пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости жительница села Шевченко в ДНР. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T04:34:00+03:00

2025-03-12T04:34:00+03:00

2025-03-12T04:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

курахово

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Боец ВС России Виталий с позывным Сухой пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости жительница села Шевченко в ДНР.По словам беженки, у нее дома был генератор, с помощью которого они заряжали соседям телефоны, в один из дней к ним зашел Виталий."Пришел хлопец, красная повязка, мы спросили. Он говорит, это Россия. Вы, говорит, не боитесь? Мы обняли его. Мы с ним поговорили… Попросил заправить пауэрбанк. Мы познакомились. Он принес ребенку гостинцы, сам не кушал ничего. Принес батончики, принес шоколадки, потому что этого уже не было. Когда пришла Россия, мы не знали даже, мы в подвалах были. Мы не могли не вылезти, ничего", — сказала собеседница агентства.Сухой приходил к ним несколько раз, в последний раз он пришел с утра, когда был туман, чтобы операторы дронов ВСУ не видели, куда заходят российские военные, и не подставлять под удар гражданских. "В тот день как раз выпустили (тяжелый дрон ВСУ — Прим. ред.) "Бабу-Ягу". Прилетела... и начала нас расстреливать. Он как раз сидел у нас. Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у нее. Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев ей было", — сообщила женщина.Боец Сухой, по словам собеседницы, спас ее дочь и внучку."Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл", — рассказала она. По ее словам, у Виталия должна была родиться дочь, он показывал местным жителям снимки с УЗИ и очень гордился этим. "Я только хочу, чтобы увидела его семья, увидела его жена, его дочечка, когда-то может увидеть, что ее отец, муж жены, я не знаю, сын чей-то, что он реально пожертвовал собой. Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали", — объяснила беженка. Об освобождении села Шевченко в ДНР Минобороны сообщило 20 января. Населенный пункт расположен в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на запад — к Улаклы и Константинополю и создает возможность объединиться с силами, ведущими бои в районе Великой Новоселки.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html

https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004419336.html

россия

донецкая народная республика

курахово

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россия, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины