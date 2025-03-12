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СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом - РИА Новости, 12.03.2025
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02:17 12.03.2025 (обновлено: 06:18 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sovetnik-2004438088.html
СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом
СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом
Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:17:00+03:00
2025-03-12T06:18:00+03:00
сша
украина
ближний восток
кит келлог
дональд трамп
майк уолтц
politico
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника, при этом официальные лица опровергают это заявление."Роль Келлога — под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив — Прим. ред.) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается", — заявил изданию неназванный чиновник из Белого дома.При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico. "Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками" , — заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что "единственной заботой" Келлога на данный момент является выполнение указаний президента США.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по предварительной информации, планирует отправиться в Москву 13 марта и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004435265.html
https://ria.ru/20250312/tramp-2004431526.html
сша
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сша, украина, ближний восток, кит келлог, дональд трамп, майк уолтц, politico
США, Украина, Ближний Восток, Кит Келлог, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Politico
СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом

Politico: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника, при этом официальные лица опровергают это заявление.
"Роль Келлога — под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив — Прим. ред.) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается", — заявил изданию неназванный чиновник из Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico.
"Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками" , — заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.
Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что "единственной заботой" Келлога на данный момент является выполнение указаний президента США.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по предварительной информации, планирует отправиться в Москву 13 марта и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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СШАУкраинаБлижний ВостокКит КеллогДональд ТрампМайк УолтцPolitico
 
 
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