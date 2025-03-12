https://ria.ru/20250312/sovetnik-2004438088.html

СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом

СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом - РИА Новости, 12.03.2025

СМИ: роль советника Трампа по Украине в урегулировании под большим вопросом

Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T02:17:00+03:00

2025-03-12T02:17:00+03:00

2025-03-12T06:18:00+03:00

сша

украина

ближний восток

кит келлог

дональд трамп

майк уолтц

politico

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника, при этом официальные лица опровергают это заявление."Роль Келлога — под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив — Прим. ред.) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается", — заявил изданию неназванный чиновник из Белого дома.При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico. "Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками" , — заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что "единственной заботой" Келлога на данный момент является выполнение указаний президента США.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по предварительной информации, планирует отправиться в Москву 13 марта и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250312/tramp-2004435265.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004431526.html

сша

украина

ближний восток

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сша, украина, ближний восток, кит келлог, дональд трамп, майк уолтц, politico