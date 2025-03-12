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В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского - РИА Новости, 12.03.2025
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Религия
 
21:46 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/sostojanie-2004626556.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского - РИА Новости, 12.03.2025
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского
Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:46:00+03:00
2025-03-12T21:46:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
римско-католическая церковь
в мире
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ВАТИКАН, 12 мар - РИА Новости. Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней, сообщила Служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы при сложности общей картины оставалось неизменным. Проведенная вчера рентгенография грудной клетки радиологически подтвердила улучшения, зафиксированные в предыдущие дни" Понтифик, как сообщила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через "высокопоточную терапию", то есть через трубки, в течение дня и "неинвазивную искусственную вентиляцию легких" ночью. Утром в среду он присоединился к молитвенным размышлениям в рамках великопостных духовных упражнений в Зале аудиенций Павла VI, а также провел время в молитве и занялся двигательной физиотерапий. Днем он продолжил молитву, отдых и дыхательную физиотерапию. В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что показатели состояния папы Римского продолжают улучшаться, в связи с чем врачи сменили статус по его прогнозу, заявив об отсутствии угрозы его жизни. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Приступы потребовали неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Сейчас понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки.
https://ria.ru/20250225/papa-2001589839.html
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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, римско-католическая церковь, в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Римско-католическая церковь, В мире
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского

Ватикан: состояние папы Римского стабильное, рентген подтвердил улучшения

© Фото : Фото предоставлено МИД КубыПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Фото предоставлено МИД Кубы
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 12 мар - РИА Новости. Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней, сообщила Служба печати Святого престола.
«
"Клиническое состояние Папы при сложности общей картины оставалось неизменным. Проведенная вчера рентгенография грудной клетки радиологически подтвердила улучшения, зафиксированные в предыдущие дни"
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Состояние папы Римского остается критическим
25 февраля, 21:29
Понтифик, как сообщила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через "высокопоточную терапию", то есть через трубки, в течение дня и "неинвазивную искусственную вентиляцию легких" ночью.
Утром в среду он присоединился к молитвенным размышлениям в рамках великопостных духовных упражнений в Зале аудиенций Павла VI, а также провел время в молитве и занялся двигательной физиотерапий. Днем он продолжил молитву, отдых и дыхательную физиотерапию.
В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что показатели состояния папы Римского продолжают улучшаться, в связи с чем врачи сменили статус по его прогнозу, заявив об отсутствии угрозы его жизни.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Приступы потребовали неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Сейчас понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ рассказали о состоянии папы римского
24 февраля, 14:09
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканРимско-католическая церковьВ мире
 
 
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