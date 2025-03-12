https://ria.ru/20250312/sostojanie-2004626556.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского - РИА Новости, 12.03.2025
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского
Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:46:00+03:00
2025-03-12T21:46:00+03:00
2025-03-12T21:46:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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ВАТИКАН, 12 мар - РИА Новости. Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней, сообщила Служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы при сложности общей картины оставалось неизменным. Проведенная вчера рентгенография грудной клетки радиологически подтвердила улучшения, зафиксированные в предыдущие дни" Понтифик, как сообщила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через "высокопоточную терапию", то есть через трубки, в течение дня и "неинвазивную искусственную вентиляцию легких" ночью. Утром в среду он присоединился к молитвенным размышлениям в рамках великопостных духовных упражнений в Зале аудиенций Павла VI, а также провел время в молитве и занялся двигательной физиотерапий. Днем он продолжил молитву, отдых и дыхательную физиотерапию. В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что показатели состояния папы Римского продолжают улучшаться, в связи с чем врачи сменили статус по его прогнозу, заявив об отсутствии угрозы его жизни. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Приступы потребовали неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Сейчас понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки.
https://ria.ru/20250225/papa-2001589839.html
https://ria.ru/20250224/papa-2001274584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, римско-католическая церковь, в мире
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Римско-католическая церковь, В мире
В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского
Ватикан: состояние папы Римского стабильное, рентген подтвердил улучшения
ВАТИКАН, 12 мар - РИА Новости. Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней, сообщила Служба печати Святого престола.
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"Клиническое состояние Папы при сложности общей картины оставалось неизменным. Проведенная вчера рентгенография грудной клетки радиологически подтвердила улучшения, зафиксированные в предыдущие дни"
Понтифик, как сообщила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через "высокопоточную терапию", то есть через трубки, в течение дня и "неинвазивную искусственную вентиляцию легких" ночью.
Утром в среду он присоединился к молитвенным размышлениям в рамках великопостных духовных упражнений в Зале аудиенций Павла VI, а также провел время в молитве и занялся двигательной физиотерапий. Днем он продолжил молитву, отдых и дыхательную физиотерапию.
В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что показатели состояния папы Римского продолжают улучшаться, в связи с чем врачи сменили статус по его прогнозу, заявив об отсутствии угрозы его жизни.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск
направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Приступы потребовали неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Сейчас понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки.