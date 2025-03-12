https://ria.ru/20250312/sobaka-2004604010.html

В Новгородской области собака спасла потерявшуюся в лесу пенсионерку

В Новгородской области собака спасла потерявшуюся в лесу пенсионерку - РИА Новости, 12.03.2025

В Новгородской области собака спасла потерявшуюся в лесу пенсионерку

Собака два дня согревала потерявшуюся в лесу Новгородской области 70-летнюю женщину, благодаря этому ей удалось выжить, сообщает поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:10:00+03:00

2025-03-12T19:10:00+03:00

2025-03-12T19:31:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Собака два дня согревала потерявшуюся в лесу Новгородской области 70-летнюю женщину, благодаря этому ей удалось выжить, сообщает поисково-спасательный отряд "Пестово". В понедельник стало известно о пропаже в лесу 70-летней бабушки, которая не вернулась домой два дня назад. Десять волонтеров сразу же выехали на поиски. На месте уже была полиция, родственники пропавшей. Добровольцы отряда развернули штаб, разбились на группы, определили зоны поиска. По словам волонтеров, шансов выжить у пенсионерки было немного из-за минусовой температуры и снега в лесу. Поиски усложнились и отсутствием сотовой и радиосвязи. "Спустя несколько часов поисков одна из групп через систему 112 смогла выйти на связь и сообщила, что бабушка найдена, жива, требуется эвакуация! Эта новость просто шокировала всех причастных: возраст, время года, срок пропажи, погода – это просто чудо! А еще одно чудо - двое суток пропавшую бабушку грела в самые тяжелые часы собака, с которой они и потерялись. Та лохматая спутница была рядом, согревала и придавала сил держаться и не терять надежду на помощь", - говорится в сообщении. Пока волонтеры ждали помощь, они разожгли костер, укутывали и согревали женщину. Позже ее эвакуировали и передали медикам. Жизни и здоровью бабушки ничего не угрожает. В этот день группы добровольцев прошли более 56 километров.

https://ria.ru/20250309/sobaki-2003869064.html

https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html

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происшествия, новгородская область, россия, домашние питомцы