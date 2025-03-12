https://ria.ru/20250312/sk-2004559356.html

СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области

СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области

Уголовное дело о теракте против мирного населения возбуждено после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области, где погибли четыре сотрудника и двое... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:07:00+03:00

2025-03-12T16:07:00+03:00

2025-03-12T16:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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большесолдатский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте против мирного населения возбуждено после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области, где погибли четыре сотрудника и двое ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ по комбикормовому заводу в Большесолдатском районе Курской области. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 12 марта в селе Козыревка Курской области боевики ВФУ прицельно обстреляли комбикормовый завод, где находились мирные жители. В результате четыре сотрудника завода погибли, двое получили ранения. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004524165.html

курская область

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Видео СК с места обстрела комбикормового завода в курском селе Козыревка СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по комбикормовому заводу в курском селе Козыревка, в результате которого погибли четыре сотрудника предприятия. В ведомстве также показали видео с места обстрела. 2025-03-12T16:07 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)