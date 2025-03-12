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СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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16:07 12.03.2025 (обновлено: 16:09 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sk-2004559356.html
СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
Уголовное дело о теракте против мирного населения возбуждено после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области, где погибли четыре сотрудника и двое... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:07:00+03:00
2025-03-12T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
большесолдатский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте против мирного населения возбуждено после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области, где погибли четыре сотрудника и двое ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ по комбикормовому заводу в Большесолдатском районе Курской области. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 12 марта в селе Козыревка Курской области боевики ВФУ прицельно обстреляли комбикормовый завод, где находились мирные жители. В результате четыре сотрудника завода погибли, двое получили ранения. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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Видео СК с места обстрела комбикормового завода в курском селе Козыревка
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по комбикормовому заводу в курском селе Козыревка, в результате которого погибли четыре сотрудника предприятия. В ведомстве также показали видео с места обстрела.
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происшествия, курская область, россия, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ комбикормового завода в Козыревке

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте против мирного населения возбуждено после обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области, где погибли четыре сотрудника и двое ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ по комбикормовому заводу в Большесолдатском районе Курской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
1 из 1
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
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"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 марта в селе Козыревка Курской области боевики ВФУ прицельно обстреляли комбикормовый завод, где находились мирные жители. В результате четыре сотрудника завода погибли, двое получили ранения.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияБольшесолдатский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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