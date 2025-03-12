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СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.03.2025
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09:43 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/sk-2004464463.html
СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге
СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.03.2025
СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге
Следователи начали проверку после массового заболевания учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:43:00+03:00
2025-03-12T09:43:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
уральский федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку после массового заболевания учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. В среду областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 – всего за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. "По данному факту территориальным следственным отделом СК организовано проведение проверки на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – говорится в сообщении СК. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают представителей образовательного учреждения, изымают необходимую документацию, в том числе документы, касающиеся организации питания учащихся, отмечают в управлении. Прокуратура региона также начала свою проверку, а управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания.
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происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), уральский федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Уральский федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК начал проверку после массового заболевания учащихся в Екатеринбурге

СК начал проверку после массового отравления студентов вуза в Екатеринбурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку после массового заболевания учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В среду областной минздрав информировал, что в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом: за медпомощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет, из них госпитализированы были 20 человек. После ведомство уточнило, что число госпитализированных с острым гастроэнтеритом возросло до 28 – всего за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый.
"По данному факту территориальным следственным отделом СК организовано проведение проверки на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – говорится в сообщении СК.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают представителей образовательного учреждения, изымают необходимую документацию, в том числе документы, касающиеся организации питания учащихся, отмечают в управлении.
Прокуратура региона также начала свою проверку, а управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование случаев заболевания.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Уральский федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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