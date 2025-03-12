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Власти Сирии получили контроль над крупнейшими месторождениями - РИА Новости, 12.03.2025
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13:44 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/siriya-2004517141.html
Власти Сирии получили контроль над крупнейшими месторождениями
Власти Сирии получили контроль над крупнейшими месторождениями - РИА Новости, 12.03.2025
Власти Сирии получили контроль над крупнейшими месторождениями
Власти Сирии после соглашения с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС, SDF) получили контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:44:00+03:00
2025-03-12T13:44:00+03:00
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
алеппо
башар асад
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Власти Сирии после соглашения с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС, SDF) получили контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в стране, сообщил РИА Новости осведомленный сирийский источник. Руководство курдских SDF подписало в понедельник соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписанным соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. "Благодаря соглашению с SDF сирийские власти получили контроль над шестью нефтяными месторождениями в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка, общая мощность добычи которых составляет более 195,5 тысяч баррелей в сутки, а также над двумя газовыми месторождениями - Конико и Эс-Сувейдия мощностью в 13,5 миллионов кубометров газа в сутки… Прибыль от этого важнейшего сектора экономики будет вновь поступать в казну сирийского государства", - заявил собеседник РИА Новости. Крупнейшими из этих месторождений считаются Омар в провинции Дейр-эз-Зор, мощность которого достигала в 90-е годы прошлого века порядка 80 тысяч баррелей в сутки, и месторождение Румейлан в провинции Хасеке с мощностью добычи около 100 тысяч баррелей нефти в сутки. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250310/kurdy-2004189724.html
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), алеппо, башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Алеппо, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Власти Сирии получили контроль над крупнейшими месторождениями

Дамаск получил контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в стране

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Власти Сирии после соглашения с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС, SDF) получили контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в стране, сообщил РИА Новости осведомленный сирийский источник.
Руководство курдских SDF подписало в понедельник соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписанным соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии
10 марта, 21:13
"Благодаря соглашению с SDF сирийские власти получили контроль над шестью нефтяными месторождениями в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка, общая мощность добычи которых составляет более 195,5 тысяч баррелей в сутки, а также над двумя газовыми месторождениями - Конико и Эс-Сувейдия мощностью в 13,5 миллионов кубометров газа в сутки… Прибыль от этого важнейшего сектора экономики будет вновь поступать в казну сирийского государства", - заявил собеседник РИА Новости.
Крупнейшими из этих месторождений считаются Омар в провинции Дейр-эз-Зор, мощность которого достигала в 90-е годы прошлого века порядка 80 тысяч баррелей в сутки, и месторождение Румейлан в провинции Хасеке с мощностью добычи около 100 тысяч баррелей нефти в сутки.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В ООН заявили об отсутствии точной картины происходящего в Сирии
10 марта, 21:01
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)АлеппоБашар АсадАхмед аш-ШарааСирийские демократические силы
 
 
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