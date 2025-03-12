Власти Сирии получили контроль над крупнейшими месторождениями
Дамаск получил контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в стране
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Власти Сирии после соглашения с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС, SDF) получили контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в стране, сообщил РИА Новости осведомленный сирийский источник.
Руководство курдских SDF подписало в понедельник соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписанным соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР.
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"Благодаря соглашению с SDF сирийские власти получили контроль над шестью нефтяными месторождениями в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка, общая мощность добычи которых составляет более 195,5 тысяч баррелей в сутки, а также над двумя газовыми месторождениями - Конико и Эс-Сувейдия мощностью в 13,5 миллионов кубометров газа в сутки… Прибыль от этого важнейшего сектора экономики будет вновь поступать в казну сирийского государства", - заявил собеседник РИА Новости.
Крупнейшими из этих месторождений считаются Омар в провинции Дейр-эз-Зор, мощность которого достигала в 90-е годы прошлого века порядка 80 тысяч баррелей в сутки, и месторождение Румейлан в провинции Хасеке с мощностью добычи около 100 тысяч баррелей нефти в сутки.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГИЛ*.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.