https://ria.ru/20250312/sholts-2004588395.html

Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными

Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными - РИА Новости, 12.03.2025

Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными

Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:56:00+03:00

2025-03-12T17:56:00+03:00

2025-03-12T18:00:00+03:00

сша

германия

европа

олаф шольц

антониу кошта

евросовет

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg

БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом", - сказал Шольц в ходе транслировавшейся на сайте кабмина ФРГ пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой. По словам политика, страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС. "Европа - не часть проблемы, Европа - часть решения. Мы должны всегда помнить об этом, особенно в такие времена, как сейчас", - добавил он. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html

сша

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, германия, европа, олаф шольц, антониу кошта, евросовет, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире