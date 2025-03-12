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Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными - РИА Новости, 12.03.2025
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17:56 12.03.2025 (обновлено: 18:00 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sholts-2004588395.html
Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными
Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными - РИА Новости, 12.03.2025
Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными
Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:56:00+03:00
2025-03-12T18:00:00+03:00
сша
германия
европа
олаф шольц
антониу кошта
евросовет
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом", - сказал Шольц в ходе транслировавшейся на сайте кабмина ФРГ пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой. По словам политика, страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС. "Европа - не часть проблемы, Европа - часть решения. Мы должны всегда помнить об этом, особенно в такие времена, как сейчас", - добавил он. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
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сша, германия, европа, олаф шольц, антониу кошта, евросовет, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Германия, Европа, Олаф Шольц, Антониу Кошта, Евросовет, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Шольц назвал решения США о введении новых пошлин ошибочными

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС оперативно отреагирует на введение новых пошлин США

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом", - сказал Шольц в ходе транслировавшейся на сайте кабмина ФРГ пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой.
По словам политика, страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС.
"Европа - не часть проблемы, Европа - часть решения. Мы должны всегда помнить об этом, особенно в такие времена, как сейчас", - добавил он.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
WSJ: американские бизнесмены в панике звонят в Белый дом из-за новых пошлин
Вчера, 10:59
 
СШАГерманияЕвропаОлаф ШольцАнтониу КоштаЕвросоветЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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