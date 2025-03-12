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Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем - РИА Новости, 12.03.2025
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17:13 12.03.2025 (обновлено: 17:43 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/serdtse-2004576138.html
Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем
Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем - РИА Новости, 12.03.2025
Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем
Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, кто прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:13:00+03:00
2025-03-12T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, кто прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем, сообщает телеканал ABC. "Первый в Австралии имплант искусственного сердца был признан успешным после того, как его реципиент стал первым человеком в мире, выписанным из больницы с этим высокотехнологичным устройством", - говорится в сообщении. Мужчина из штата Новый Южный Уэльс страдал сердечной недостаточностью и согласился на установку искусственного сердца до пересадки донорского. Операция прошла в ноябре 2024 года в больнице Сиднея, после чего австралиец прожил с имплантом более 100 дней, пока на минувшей неделе его не заменили донорским сердцем. Как уточняет телеканал, имплант BiVACOR весит около 650 грамм и изготовлен из титана. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет имитировать естественный кровоток и предотвращает износ устройства со временем. По словам изобретателя BiVACOR Дэниела Тиммса, сейчас стоит задача увеличить производство устройства, и ожидается, что через пару лет искусственное сердце будет имплантироваться большему числу пациентов. Первые опыты по пересадке искусственного сердца прошли в США, а самый длительный период, который проживал человек с имплантом, составлял 27 дней.
https://ri.ria.ru/20250204/nauka-1996301268.html
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в мире, новый южный уэльс, австралия, сидней, сша
В мире, Новый Южный Уэльс, Австралия, Сидней, США
Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем

ABC: австралиец первым в мире прожил более ста дней с искусственным сердцем

© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst NewspapersИскусственное сердце BiVACOR
Искусственное сердце BiVACOR - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers
Искусственное сердце BiVACOR. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, кто прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем, сообщает телеканал ABC.
"Первый в Австралии имплант искусственного сердца был признан успешным после того, как его реципиент стал первым человеком в мире, выписанным из больницы с этим высокотехнологичным устройством", - говорится в сообщении.
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Мужчина из штата Новый Южный Уэльс страдал сердечной недостаточностью и согласился на установку искусственного сердца до пересадки донорского. Операция прошла в ноябре 2024 года в больнице Сиднея, после чего австралиец прожил с имплантом более 100 дней, пока на минувшей неделе его не заменили донорским сердцем.
Как уточняет телеканал, имплант BiVACOR весит около 650 грамм и изготовлен из титана. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет имитировать естественный кровоток и предотвращает износ устройства со временем.
По словам изобретателя BiVACOR Дэниела Тиммса, сейчас стоит задача увеличить производство устройства, и ожидается, что через пару лет искусственное сердце будет имплантироваться большему числу пациентов.
Первые опыты по пересадке искусственного сердца прошли в США, а самый длительный период, который проживал человек с имплантом, составлял 27 дней.
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