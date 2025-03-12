https://ria.ru/20250312/serdtse-2004576138.html

Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем

Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем - РИА Новости, 12.03.2025

Австралиец прожил более ста дней с искусственным сердцем

Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, кто прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:13:00+03:00

2025-03-12T17:13:00+03:00

2025-03-12T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, кто прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем, сообщает телеканал ABC. "Первый в Австралии имплант искусственного сердца был признан успешным после того, как его реципиент стал первым человеком в мире, выписанным из больницы с этим высокотехнологичным устройством", - говорится в сообщении. Мужчина из штата Новый Южный Уэльс страдал сердечной недостаточностью и согласился на установку искусственного сердца до пересадки донорского. Операция прошла в ноябре 2024 года в больнице Сиднея, после чего австралиец прожил с имплантом более 100 дней, пока на минувшей неделе его не заменили донорским сердцем. Как уточняет телеканал, имплант BiVACOR весит около 650 грамм и изготовлен из титана. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет имитировать естественный кровоток и предотвращает износ устройства со временем. По словам изобретателя BiVACOR Дэниела Тиммса, сейчас стоит задача увеличить производство устройства, и ожидается, что через пару лет искусственное сердце будет имплантироваться большему числу пациентов. Первые опыты по пересадке искусственного сердца прошли в США, а самый длительный период, который проживал человек с имплантом, составлял 27 дней.

https://ri.ria.ru/20250204/nauka-1996301268.html

https://ria.ru/20241220/novosibirsk-1990347740.html

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