Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
Джурич отозвал голос Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
© Getty Images / Michael M. SantiagoРезультаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© Getty Images / Michael M. Santiago
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали.
Президент республики Александр Вучич ранее назвал ошибкой голосование делегации за документ и извинился перед своими гражданами.
Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белград внес изменения в Секретариате ООН и теперь она "воздержана" относительно этой резолюции.
Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.
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При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.
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