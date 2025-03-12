https://ria.ru/20250312/serbiya-2004593098.html

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:13:00+03:00

2025-03-12T18:13:00+03:00

2025-03-12T18:42:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали.Президент республики Александр Вучич ранее назвал ошибкой голосование делегации за документ и извинился перед своими гражданами."Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия", — говорится в материале.Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белград внес изменения в Секретариате ООН и теперь она "воздержана" относительно этой резолюции.Ранее, 24 февраля, Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США. Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250225/izrail-2001547650.html

https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

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