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Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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18:13 12.03.2025 (обновлено: 18:42 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/serbiya-2004593098.html
Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:13:00+03:00
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали.Президент республики Александр Вучич ранее назвал ошибкой голосование делегации за документ и извинился перед своими гражданами."Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия", — говорится в материале.Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белград внес изменения в Секретариате ООН и теперь она "воздержана" относительно этой резолюции.Ранее, 24 февраля, Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США. Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20250225/izrail-2001547650.html
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в мире, сербия, украина, марко джурич, александр вучич, оон, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп, сша
В мире, Сербия, Украина, Марко Джурич, Александр Вучич, ООН, Россия, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, США
Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Джурич отозвал голос Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

© Getty Images / Michael M. SantiagoРезультаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали.
Президент республики Александр Вучич ранее назвал ошибкой голосование делегации за документ и извинился перед своими гражданами.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В МИД Израиля объяснили отказ голосовать за антироссийскую резолюцию ООН
25 февраля, 17:04
"Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия", — говорится в материале.
Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белград внес изменения в Секретариате ООН и теперь она "воздержана" относительно этой резолюции.
Ранее, 24 февраля, Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.
Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине
25 февраля, 07:44
При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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В миреСербияУкраинаМарко ДжуричАлександр ВучичООНРоссияВооруженные силы УкраиныДональд ТрампСША
 
 
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