https://ria.ru/20250312/serbiya-2004435069.html

Протестующие завершили блокаду здания Радио и телевидения Сербии

Протестующие завершили блокаду здания Радио и телевидения Сербии - РИА Новости, 12.03.2025

Протестующие завершили блокаду здания Радио и телевидения Сербии

Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили блокаду здания Радио и телевидения Сербии (РТС), которая длилась на протяжении 22 часов, и призвали на... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T01:34:00+03:00

2025-03-12T01:34:00+03:00

2025-03-12T01:34:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции завершили блокаду здания Радио и телевидения Сербии (РТС), которая длилась на протяжении 22 часов, и призвали на массовый протест в Белграде 15 марта. Участники проходящих с ноября прошлого года протестов в Сербии из-за обрушения на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и гибели 15 человек вечером в понедельник выставили 22-х часовой пикет у входа в офис национального телеканала в Белграде. Сами они внутрь не прорывались, но блокировали прилегающую улицу Таковску. Обстановка у здания была в основном мирная, участники акции скандировали лозунги, гудели в свистки и вувузелы, не впускали никого внутрь, но выпускали сотрудников РТС. Демонстранты требовали более, по их мнению, объективного освещения происходящего в стране. В Нови-Саде протестующие блокировали вход в здание Радио и телевидения Воеводины. Студент-активист, который стоял пере входом в РТС поблагодарил около 21.00 (23.00 мск) гражданам за поддержку 22-часовой блокады. Он отметил, что студенты не устали и ждут граждан на протесте 15 марта, призвав, чтобы блокада РТС завершилась спокойно. Собравшиеся ответили ему аплодисментами и скандированием лозунга "Качай!", после этого демонстранты стали расходиться и убирать за собой мусор. Трансляция акции велась телеканалом N1. МВД Сербии днем опровергло обвинения в том, что сотрудники жандармерии напали на протестующих перед зданием Радио и телевидения Сербии (РТС) в ночь на вторник и предоставит прокуратуре все имеющиеся видеоматериалы, заявила пресс-служба правоохранительного ведомства. Высшая прокуратура Сербии во вторник предписала полиции срочно установить личности нападавших на жандармов и сотрудников МВД в штатском на протесте у РТС. Президент Сербии Александр Вучич ранее посетил в больнице получившего травму на протесте в ночь на вторник сотрудника МВД Лазара Бачича, по его словам неизвестно, сохранит ли Бачич зрение пострадавшим глазом и добавил, что сломана и кость под глазом. Оппозиционные СМИ и активисты разместили на своих сайтах и в соцсетях видеозапись, которая, как утверждают, показывает момент удара Бачича, одетого в зимнюю куртку, но не протестующим, а экипированным сотрудником жандармерии. Съемка велась ночью, пострадавший был в капюшоне и шапке. Вучич заявил ранее, что протестующие студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на формирование переходного правительства. Он также указал, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. Протестующие после обрушения бетонного козырька и гибели 15 человек 1 ноября прошлого года на железнодорожном вокзале города Нови-Сад студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.

https://ria.ru/20250311/belgrad-2004210594.html

https://ria.ru/20250307/serbija-2003738179.html

https://ria.ru/20250310/serbija-2004197349.html

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в мире, сербия, белград (город), воеводина, александр вучич