https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет - РИА Новости, 12.03.2025
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет
Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:00:00+03:00
2025-03-12T08:00:00+03:00
2025-03-12T08:01:00+03:00
россия
сша
украина
стив уиткофф
марко рубио
дональд трамп
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004457496_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_dbd4d69ec6e4a682481c3f6382a9c50b.jpg
Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют разнообразные заявления Трампа и представителей его команды, а также затаив дыхание ждут прорывных результатов очередной встречи с очередным американским официальным лицом. Политическая "Санта-Барбара" — это увлекательный и безопасный процесс, потому что завтра будет уже что-то новенькое и громкое, а что говорили вчера — уже неважно.Сегодня одной из горячих тем является потенциальный визит в Москву спецпредставителя президента Трампа Стива Уиткоффа, который уже железно подтвердили крупные западные СМИ. То, что российская сторона не подтвердила этот визит, никого не останавливает, потому что шоу должно продолжаться, а нервы сжиматься или растягиваться — в зависимости от тех или иных заявлений "золотой команды" Трампа.Например, на днях госсекретарь США Марко Рубио толсто намекнул: "США надеются, что не придется усиливать санкции". А вскоре после этого заявил: "Штаты хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном". Аудитория требует пояснения — это все же про кнуты или пряники? Но агитпоезд уже едет дальше.В очень неловкое положение главных военных аналитиков ставили заявления американцев по поводу полной остановки военных поставок Украине и не менее абсолютного прекращения предоставления Киеву разведывательной информации, после которых вчера пришли уже противоположные сообщения: "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины".На самом же деле с паузой или без нее оружия и техники у ВСУ хватит еще надолго, а параллельно европейцы уже лихорадочно раскочегаривают свои военные заводы. Тема о прекращении поставок оружия — это просто пугалка для Киева и превращение его в более сочную отбивную. По поводу развединформации, которую американцы якобы полностью блокировали, еще смешнее: вчера — еще до обнародования итогов американо-украинских переговоров — телеканал CNN на голубом глазу заявил, что "США все еще делятся разведывательной информацией с Украиной, которая может помочь их подразделениям себя защищать, но уменьшили (!) поток информации, которая может быть использована в наступательных операциях". Сегодня — горшочек опять варит официально. Это к вопросу о "полных" запретах и прекращениях.Риторика наших новых друзей и партнеров — это увлекательный жанр с резкими поворотами сюжета, но нужно пояснить пару моментов по поводу его истинной драматургии, о которой давно, подробно и откровенно в своих многочисленных интервью и книгах рассказал сам Дональд Трамп. Например, по его собственному признанию, он заключает сделки только с "боссом", потому что "когда другие людишки мешаются у тебя под ногами, сделка никогда не будет такой же хорошей, как если бы ты делал все сам напрямую". Это к вопросу о болезненном поиске скрытых и важных смыслов в заявлениях членов команды Трампа.Сами же переговоры и сделки в случае Трампа всегда происходят по одним и тем же принципам, которые он не скрывает: "выбирай противоположную сторону, у которой мало или нет вариантов"; "принижай существующие варианты противоположной стороны"; "играй на скрытых слабых местах"; "используй щедрость как рычаг"; "используй угрозы и неминуемую расплату"; "действуй максимально жестко, чтобы другие боялись"; "внушай неуверенность"; "оказывай максимальное давление" и "предлагай только две опции — выгодную тебе и заведомо катастрофичную для другой стороны".Послужной список Трампа пухнет от примеров использования подобного подхода. Тут и покупка его знаменитой резиденции Мар-а-Лаго, которую он, оказывается, приобрел всего за восемь миллионов долларов при реальной стоимости в 25 миллионов, потому что три года выкручивал владельцам руки, а потом просто купил соседний участок и начал им угрожать, что закроет вид на море. Тут и покупка люксового "Боинга" нефтяной компании Diamond Shamrock, который стоил 18 миллионов, а Трамп сторговал его за восемь, потому что он четко знал, что у них финансовые проблемы и им срочно нужно закрыть определенные показатели. Тут и покупка небоскреба на Уолл-стрит, который принадлежал немецкой корпорации, столкнувшейся с угрозой банкротства. Трамп предложил миллион долларов наличными и закрытие долгов компании на сто миллионов, но только при условии "здесь и сейчас", иначе он встает из-за стола. Подобных примеров — десятки.Именно поэтому мы слышим от Трампа заявления: то он "серьезно рассматривает против России банковские, тарифные и другие санкции", то "мы с Путиным в очень хороших отношениях", то "у России все карты на руках", то "у России карт нет". Но все это слова в соцсетях, которые могут подействовать на Зеленского или онлайн-экспертов, а реальность и реальные условия для переговоров сейчас создают наши героические парни — по всей линии фронта.Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил: "многие спешат надевать розовые очки, говорить, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружения или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи — и все у нас получится", но "Россия непременно победит вне зависимости от действий США" — "у наших ребят получается и без всяких отключений, без всяких остановок, и они идут вперед".Это означает, что никаких сделок с "командами", "представителями" и "посланниками" не будет. Возможная сделка может быть только между Путиным и Трампом — ее условия были изложены российским президентом еще 14 июня 2024-го на выступлении перед руководством МИД, и никакие головокружительные трюки из документальных фильмов про нью-йоркских девелоперов 70-х годов прошлого века их не изменят.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
россия, сша, украина, стив уиткофф, марко рубио, дональд трамп, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, аналитика
Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Аналитика
Переговорный процесс между Россией
и США
по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют разнообразные заявления Трампа
и представителей его команды, а также затаив дыхание ждут прорывных результатов очередной встречи с очередным американским официальным лицом. Политическая "Санта-Барбара" — это увлекательный и безопасный процесс, потому что завтра будет уже что-то новенькое и громкое, а что говорили вчера — уже неважно.
Сегодня одной из горячих тем является потенциальный визит в Москву
спецпредставителя президента Трампа Стива Уиткоффа
, который уже железно подтвердили крупные западные СМИ. То, что российская сторона не подтвердила этот визит, никого не останавливает, потому что шоу должно продолжаться, а нервы сжиматься или растягиваться — в зависимости от тех или иных заявлений "золотой команды" Трампа.
Например, на днях госсекретарь США Марко Рубио
толсто намекнул: "США надеются, что не придется усиливать санкции". А вскоре после этого заявил: "Штаты хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном". Аудитория требует пояснения — это все же про кнуты или пряники? Но агитпоезд уже едет дальше.
В очень неловкое положение главных военных аналитиков ставили заявления американцев по поводу полной остановки военных поставок Украине
и не менее абсолютного прекращения предоставления Киеву
разведывательной информации, после которых вчера пришли уже противоположные сообщения: "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины".
На самом же деле с паузой или без нее оружия и техники у ВСУ
хватит еще надолго, а параллельно европейцы уже лихорадочно раскочегаривают свои военные заводы. Тема о прекращении поставок оружия — это просто пугалка для Киева и превращение его в более сочную отбивную. По поводу развединформации, которую американцы якобы полностью блокировали, еще смешнее: вчера — еще до обнародования итогов американо-украинских переговоров — телеканал CNN на голубом глазу заявил, что "США все еще делятся разведывательной информацией с Украиной, которая может помочь их подразделениям себя защищать, но уменьшили (!) поток информации, которая может быть использована в наступательных операциях". Сегодня — горшочек опять варит официально. Это к вопросу о "полных" запретах и прекращениях.
Риторика наших новых друзей и партнеров — это увлекательный жанр с резкими поворотами сюжета, но нужно пояснить пару моментов по поводу его истинной драматургии, о которой давно, подробно и откровенно в своих многочисленных интервью и книгах рассказал сам Дональд Трамп. Например, по его собственному признанию, он заключает сделки только с "боссом", потому что "когда другие людишки мешаются у тебя под ногами, сделка никогда не будет такой же хорошей, как если бы ты делал все сам напрямую". Это к вопросу о болезненном поиске скрытых и важных смыслов в заявлениях членов команды Трампа.
Сами же переговоры и сделки в случае Трампа всегда происходят по одним и тем же принципам, которые он не скрывает: "выбирай противоположную сторону, у которой мало или нет вариантов"; "принижай существующие варианты противоположной стороны"; "играй на скрытых слабых местах"; "используй щедрость как рычаг"; "используй угрозы и неминуемую расплату"; "действуй максимально жестко, чтобы другие боялись"; "внушай неуверенность"; "оказывай максимальное давление" и "предлагай только две опции — выгодную тебе и заведомо катастрофичную для другой стороны".
Послужной список Трампа пухнет от примеров использования подобного подхода. Тут и покупка его знаменитой резиденции Мар-а-Лаго, которую он, оказывается, приобрел всего за восемь миллионов долларов при реальной стоимости в 25 миллионов, потому что три года выкручивал владельцам руки, а потом просто купил соседний участок и начал им угрожать, что закроет вид на море. Тут и покупка люксового "Боинга" нефтяной компании Diamond Shamrock, который стоил 18 миллионов, а Трамп сторговал его за восемь, потому что он четко знал, что у них финансовые проблемы и им срочно нужно закрыть определенные показатели. Тут и покупка небоскреба на Уолл-стрит, который принадлежал немецкой корпорации, столкнувшейся с угрозой банкротства. Трамп предложил миллион долларов наличными и закрытие долгов компании на сто миллионов, но только при условии "здесь и сейчас", иначе он встает из-за стола. Подобных примеров — десятки.
Именно поэтому мы слышим от Трампа заявления: то он "серьезно рассматривает против России банковские, тарифные и другие санкции", то "мы с Путиным в очень хороших отношениях", то "у России все карты на руках", то "у России карт нет". Но все это слова в соцсетях, которые могут подействовать на Зеленского или онлайн-экспертов, а реальность и реальные условия для переговоров сейчас создают наши героические парни — по всей линии фронта.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
сообщил: "многие спешат надевать розовые очки, говорить, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружения или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи — и все у нас получится", но "Россия непременно победит вне зависимости от действий США" — "у наших ребят получается и без всяких отключений, без всяких остановок, и они идут вперед".
Это означает, что никаких сделок с "командами", "представителями" и "посланниками" не будет. Возможная сделка может быть только между Путиным и Трампом — ее условия были изложены российским президентом еще 14 июня 2024-го на выступлении перед руководством МИД, и никакие головокружительные трюки из документальных фильмов про нью-йоркских девелоперов 70-х годов прошлого века их не изменят.