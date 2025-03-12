https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет - РИА Новости, 12.03.2025

Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:01:00+03:00

россия

сша

украина

стив уиткофф

марко рубио

дональд трамп

вооруженные силы украины

мюнхенская конференция по безопасности

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Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют разнообразные заявления Трампа и представителей его команды, а также затаив дыхание ждут прорывных результатов очередной встречи с очередным американским официальным лицом. Политическая "Санта-Барбара" — это увлекательный и безопасный процесс, потому что завтра будет уже что-то новенькое и громкое, а что говорили вчера — уже неважно.Сегодня одной из горячих тем является потенциальный визит в Москву спецпредставителя президента Трампа Стива Уиткоффа, который уже железно подтвердили крупные западные СМИ. То, что российская сторона не подтвердила этот визит, никого не останавливает, потому что шоу должно продолжаться, а нервы сжиматься или растягиваться — в зависимости от тех или иных заявлений "золотой команды" Трампа.Например, на днях госсекретарь США Марко Рубио толсто намекнул: "США надеются, что не придется усиливать санкции". А вскоре после этого заявил: "Штаты хотят, чтобы встреча Путина и Трампа была о позитивном". Аудитория требует пояснения — это все же про кнуты или пряники? Но агитпоезд уже едет дальше.В очень неловкое положение главных военных аналитиков ставили заявления американцев по поводу полной остановки военных поставок Украине и не менее абсолютного прекращения предоставления Киеву разведывательной информации, после которых вчера пришли уже противоположные сообщения: "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины".На самом же деле с паузой или без нее оружия и техники у ВСУ хватит еще надолго, а параллельно европейцы уже лихорадочно раскочегаривают свои военные заводы. Тема о прекращении поставок оружия — это просто пугалка для Киева и превращение его в более сочную отбивную. По поводу развединформации, которую американцы якобы полностью блокировали, еще смешнее: вчера — еще до обнародования итогов американо-украинских переговоров — телеканал CNN на голубом глазу заявил, что "США все еще делятся разведывательной информацией с Украиной, которая может помочь их подразделениям себя защищать, но уменьшили (!) поток информации, которая может быть использована в наступательных операциях". Сегодня — горшочек опять варит официально. Это к вопросу о "полных" запретах и прекращениях.Риторика наших новых друзей и партнеров — это увлекательный жанр с резкими поворотами сюжета, но нужно пояснить пару моментов по поводу его истинной драматургии, о которой давно, подробно и откровенно в своих многочисленных интервью и книгах рассказал сам Дональд Трамп. Например, по его собственному признанию, он заключает сделки только с "боссом", потому что "когда другие людишки мешаются у тебя под ногами, сделка никогда не будет такой же хорошей, как если бы ты делал все сам напрямую". Это к вопросу о болезненном поиске скрытых и важных смыслов в заявлениях членов команды Трампа.Сами же переговоры и сделки в случае Трампа всегда происходят по одним и тем же принципам, которые он не скрывает: "выбирай противоположную сторону, у которой мало или нет вариантов"; "принижай существующие варианты противоположной стороны"; "играй на скрытых слабых местах"; "используй щедрость как рычаг"; "используй угрозы и неминуемую расплату"; "действуй максимально жестко, чтобы другие боялись"; "внушай неуверенность"; "оказывай максимальное давление" и "предлагай только две опции — выгодную тебе и заведомо катастрофичную для другой стороны".Послужной список Трампа пухнет от примеров использования подобного подхода. Тут и покупка его знаменитой резиденции Мар-а-Лаго, которую он, оказывается, приобрел всего за восемь миллионов долларов при реальной стоимости в 25 миллионов, потому что три года выкручивал владельцам руки, а потом просто купил соседний участок и начал им угрожать, что закроет вид на море. Тут и покупка люксового "Боинга" нефтяной компании Diamond Shamrock, который стоил 18 миллионов, а Трамп сторговал его за восемь, потому что он четко знал, что у них финансовые проблемы и им срочно нужно закрыть определенные показатели. Тут и покупка небоскреба на Уолл-стрит, который принадлежал немецкой корпорации, столкнувшейся с угрозой банкротства. Трамп предложил миллион долларов наличными и закрытие долгов компании на сто миллионов, но только при условии "здесь и сейчас", иначе он встает из-за стола. Подобных примеров — десятки.Именно поэтому мы слышим от Трампа заявления: то он "серьезно рассматривает против России банковские, тарифные и другие санкции", то "мы с Путиным в очень хороших отношениях", то "у России все карты на руках", то "у России карт нет". Но все это слова в соцсетях, которые могут подействовать на Зеленского или онлайн-экспертов, а реальность и реальные условия для переговоров сейчас создают наши героические парни — по всей линии фронта.Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил: "многие спешат надевать розовые очки, говорить, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружения или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи — и все у нас получится", но "Россия непременно победит вне зависимости от действий США" — "у наших ребят получается и без всяких отключений, без всяких остановок, и они идут вперед".Это означает, что никаких сделок с "командами", "представителями" и "посланниками" не будет. Возможная сделка может быть только между Путиным и Трампом — ее условия были изложены российским президентом еще 14 июня 2024-го на выступлении перед руководством МИД, и никакие головокружительные трюки из документальных фильмов про нью-йоркских девелоперов 70-х годов прошлого века их не изменят.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

россия

сша

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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россия, сша, украина, стив уиткофф, марко рубио, дональд трамп, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, аналитика