https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004545121.html

США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио

США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025

США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не было предпринято шагов для снятия санкций Вашингтона с России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:16:00+03:00

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марко рубио

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не было предпринято шагов для снятия санкций Вашингтона с России."Каждая санкция, введенная в отношении России, продолжает действовать... Не было предпринято шагов для снятия (санкций - ред.)", - заявил Рубио на пресс-конференции.Он добавил, что будет неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.

https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004541369.html

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россия, сша, марко рубио, санкции в отношении россии, в мире