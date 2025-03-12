https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004545121.html
США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио
США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не было предпринято шагов для снятия санкций Вашингтона с России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:16:00+03:00
2025-03-12T15:16:00+03:00
2025-03-12T15:31:00+03:00
россия
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не было предпринято шагов для снятия санкций Вашингтона с России."Каждая санкция, введенная в отношении России, продолжает действовать... Не было предпринято шагов для снятия (санкций - ред.)", - заявил Рубио на пресс-конференции.Он добавил, что будет неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.
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россия, сша, марко рубио, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Марко Рубио, Санкции в отношении России, В мире
США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио
Рубио: пока не было предпринято шагов для снятия с РФ американских санкций