https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004541369.html

Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио

Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025

Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио

Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:59:00+03:00

2025-03-12T14:59:00+03:00

2025-03-12T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Переговоры Украины и США проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

https://ria.ru/20250312/rubio-2004539567.html

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2025

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