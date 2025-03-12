https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004541369.html
Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио
Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио
Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:59:00+03:00
2025-03-12T14:59:00+03:00
2025-03-12T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах, заявил госсекретарь США Марко Рубио.Переговоры Украины и США проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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сша, россия, евросоюз, в мире, украина, марко рубио, дональд трамп, андрей сибига, санкции в отношении россии
США, Россия, Евросоюз, В мире, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Андрей Сибига, Санкции в отношении России
Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио
Рубио: вопрос санкций против РФ будет обсуждаться на будущих переговорах