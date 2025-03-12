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Юрист назвала пробелы в законе о самозапрете на кредиты - РИА Новости, 12.03.2025
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03:18 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/samozapret-2004434243.html
Юрист назвала пробелы в законе о самозапрете на кредиты
Юрист назвала пробелы в законе о самозапрете на кредиты - РИА Новости, 12.03.2025
Юрист назвала пробелы в законе о самозапрете на кредиты
Самозапрет на кредиты оставляет лазейки для мошенников, при этом создает некоторые неудобства для тех, кто воспользовался этой мерой, рассказала агентству... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:18:00+03:00
2025-03-12T03:18:00+03:00
ипотека
ольга ефимова
мгпу
экономика
кредит
кредиты
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Самозапрет на кредиты оставляет лазейки для мошенников, при этом создает некоторые неудобства для тех, кто воспользовался этой мерой, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.Она напомнила, что под самозапрет подпадают лишь потребительские кредиты без залога, которые выдают многочисленные МФО. На залоговые кредиты – ипотека, автокредит – он не распространяется. А это означает, что кредиты под залог авто или жилья остаются доступны жертвам мошенников, указала юрист.Снять самозапрет можно через Госуслуги, что также является плацдармом для аферистов – ведь они легко выманивают у жертв коды к этому сервису."Кроме того, добровольный отказ от кредитов может перекрыть доступ к рассрочке на маркетплейсах и в гипермаркетах – там в основном работают микрофинансовые организации, которые специализируются на потребительских кредитах без залога и поручительства", — заключила Ефимова.
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ипотека, ольга ефимова, мгпу, экономика, кредит, кредиты
Ипотека, Ольга Ефимова, МГПУ, Экономика, Кредит, Кредиты
Юрист назвала пробелы в законе о самозапрете на кредиты

Доцент Ефимова: самозапрет на кредиты оставляет лазейки для мошенников

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Самозапрет на кредиты оставляет лазейки для мошенников, при этом создает некоторые неудобства для тех, кто воспользовался этой мерой, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.
Она напомнила, что под самозапрет подпадают лишь потребительские кредиты без залога, которые выдают многочисленные МФО. На залоговые кредиты – ипотека, автокредит – он не распространяется. А это означает, что кредиты под залог авто или жилья остаются доступны жертвам мошенников, указала юрист.
Снять самозапрет можно через Госуслуги, что также является плацдармом для аферистов – ведь они легко выманивают у жертв коды к этому сервису.
"Кроме того, добровольный отказ от кредитов может перекрыть доступ к рассрочке на маркетплейсах и в гипермаркетах – там в основном работают микрофинансовые организации, которые специализируются на потребительских кредитах без залога и поручительства", — заключила Ефимова.
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ИпотекаОльга ЕфимоваМГПУЭкономикаКредитКредиты
 
 
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