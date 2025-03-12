https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html

В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 12.03.2025

В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Иркутске в рамках доследственной проверки устанавливаются причины инцидента с самолётом Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:29:00+03:00

2025-03-12T13:29:00+03:00

2025-03-12T13:34:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

ираэро

ан-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004513647_23:0:1132:624_1920x0_80_0_0_b802d046e59fbbd263ba51a7da75e166.jpg

ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске в рамках доследственной проверки устанавливаются причины инцидента с самолётом Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, утром 12 марта 2025 года при рулении воздушного судна Ан-24, следовавшего по маршруту Иркутск - Олекминск - Якутск, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование проводится в рамках доследственной проверки о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт принадлежит компании "ИрАэро". На борту находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров.

https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html

иркутск

россия

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, россия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), ираэро, ан-24