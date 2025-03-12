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В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 12.03.2025
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13:29 12.03.2025 (обновлено: 13:34 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html
В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 12.03.2025
В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Иркутске в рамках доследственной проверки устанавливаются причины инцидента с самолётом Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:29:00+03:00
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происшествия
иркутск
россия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
ираэро
ан-24
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ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске в рамках доследственной проверки устанавливаются причины инцидента с самолётом Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, утром 12 марта 2025 года при рулении воздушного судна Ан-24, следовавшего по маршруту Иркутск - Олекминск - Якутск, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование проводится в рамках доследственной проверки о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт принадлежит компании "ИрАэро". На борту находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров.
https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html
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происшествия, иркутск, россия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), ираэро, ан-24
Происшествия, Иркутск, Россия, Якутск, Следственный комитет России (СК РФ), ИрАэро, Ан-24
В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

СК выясняет причины инцидента с Ан-24, выкатывавшимся за пределы ВПП в Иркутске

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСамолёт Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолёт Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Самолёт Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
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ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске в рамках доследственной проверки устанавливаются причины инцидента с самолётом Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, утром 12 марта 2025 года при рулении воздушного судна Ан-24, следовавшего по маршруту Иркутск - Олекминск - Якутск, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование проводится в рамках доследственной проверки о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт принадлежит компании "ИрАэро". На борту находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров.
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ПроисшествияИркутскРоссияЯкутскСледственный комитет России (СК РФ)ИрАэроАн-24
 
 
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