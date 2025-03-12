В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
СК выясняет причины инцидента с Ан-24, выкатывавшимся за пределы ВПП в Иркутске
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСамолёт Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолёт Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
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ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске в рамках доследственной проверки устанавливаются причины инцидента с самолётом Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, утром 12 марта 2025 года при рулении воздушного судна Ан-24, следовавшего по маршруту Иркутск - Олекминск - Якутск, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование проводится в рамках доследственной проверки о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт принадлежит компании "ИрАэро". На борту находились 4 члена экипажа и 25 пассажиров.
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