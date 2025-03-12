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На Сахалине в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 12.03.2025
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08:48 12.03.2025 (обновлено: 10:25 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html
На Сахалине в ДТП погибли два человека
На Сахалине в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 12.03.2025
На Сахалине в ДТП погибли два человека
Два человека погибли в ДТП на юге Сахалина, сообщает региональное управление МВД России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:48:00+03:00
2025-03-12T10:25:00+03:00
происшествия
сахалин
корсаков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на юге Сахалина, сообщает региональное управление МВД России. По информации пресс-службы ведомства, авария произошла утром в среду в районе 11-го километра автодороги Корсаков – Новиково. По предварительным данным, 27-летний водитель без прав не справился с управлением Honda Fit и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy. "В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира Honda Fit и водитель Subaru Legacy получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, в аварии пострадали четыре человека, они направлены в Корсаковскую ЦРБ. Трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По информации областной прокуратуры, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20250213/avtobus-1999024845.html
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происшествия, сахалин, корсаков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сахалин, Корсаков, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Сахалине в ДТП погибли два человека

МВД: на Сахалине в ДТП погибли два человека

© Фото : Сахалинская полиция/TelegramПоследствия ДТП в Корсаковском районе на юге Сахалина. 12 марта 2025
Последствия ДТП в Корсаковском районе на юге Сахалина. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Сахалинская полиция/Telegram
Последствия ДТП в Корсаковском районе на юге Сахалина. 12 марта 2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на юге Сахалина, сообщает региональное управление МВД России.
По информации пресс-службы ведомства, авария произошла утром в среду в районе 11-го километра автодороги Корсаков – Новиково. По предварительным данным, 27-летний водитель без прав не справился с управлением Honda Fit и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy.
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"В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира Honda Fit и водитель Subaru Legacy получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, в аварии пострадали четыре человека, они направлены в Корсаковскую ЦРБ. Трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
По информации областной прокуратуры, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры.
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ПроисшествияСахалинКорсаковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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