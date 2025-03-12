https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html

На Сахалине в ДТП погибли два человека

На Сахалине в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 12.03.2025

На Сахалине в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на юге Сахалина, сообщает региональное управление МВД России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:48:00+03:00

2025-03-12T08:48:00+03:00

2025-03-12T10:25:00+03:00

происшествия

сахалин

корсаков

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на юге Сахалина, сообщает региональное управление МВД России. По информации пресс-службы ведомства, авария произошла утром в среду в районе 11-го километра автодороги Корсаков – Новиково. По предварительным данным, 27-летний водитель без прав не справился с управлением Honda Fit и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy. "В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира Honda Fit и водитель Subaru Legacy получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, в аварии пострадали четыре человека, они направлены в Корсаковскую ЦРБ. Трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По информации областной прокуратуры, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20250213/avtobus-1999024845.html

https://ria.ru/20250217/dagestan-1999938164.html

сахалин

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происшествия, сахалин, корсаков, министерство внутренних дел рф (мвд россии)