На Сахалине в ДТП погибли два человека
МВД: на Сахалине в ДТП погибли два человека
© Фото : Сахалинская полиция/TelegramПоследствия ДТП в Корсаковском районе на юге Сахалина. 12 марта 2025
Последствия ДТП в Корсаковском районе на юге Сахалина. 12 марта 2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на юге Сахалина, сообщает региональное управление МВД России.
По информации пресс-службы ведомства, авария произошла утром в среду в районе 11-го километра автодороги Корсаков – Новиково. По предварительным данным, 27-летний водитель без прав не справился с управлением Honda Fit и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy.
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"В результате ДТП два пассажира автомобиля Honda Fit скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира Honda Fit и водитель Subaru Legacy получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, в аварии пострадали четыре человека, они направлены в Корсаковскую ЦРБ. Трое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
По информации областной прокуратуры, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры.
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