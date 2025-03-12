https://ria.ru/20250312/saakashvili-2004508076.html

Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили

Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили - РИА Новости, 12.03.2025

Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили

Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны экс-президента... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:08:00+03:00

2025-03-12T13:08:00+03:00

2025-03-12T13:08:00+03:00

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тина канделаки (тинатин канделаки)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала приговор ему, отметив, что ждала этого события 16 лет. В 2020 году Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, по ее словам, в тот момент дело едва не дошло до драки. "Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели (главный кафедральный патриарший собор Грузинской Православной Церкви - ред.). Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь. Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала", - написала Канделаки в своем Telegram-канале. Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, сообщил телеканал "Мтавари архи". Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. Это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет. Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся из Украины. Он проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что 14 марта ему вынесут приговор по делу о незаконном пересечении границы.

https://ria.ru/20250205/gruzija-1997529803.html

https://ria.ru/20241118/saakashvili-1984371285.html

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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, тина канделаки (тинатин канделаки)