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Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили - РИА Новости, 12.03.2025
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13:08 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/saakashvili-2004508076.html
Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили
Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили - РИА Новости, 12.03.2025
Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили
Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны экс-президента... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:08:00+03:00
2025-03-12T13:08:00+03:00
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала приговор ему, отметив, что ждала этого события 16 лет. В 2020 году Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, по ее словам, в тот момент дело едва не дошло до драки. "Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели (главный кафедральный патриарший собор Грузинской Православной Церкви - ред.). Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь. Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала", - написала Канделаки в своем Telegram-канале. Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, сообщил телеканал "Мтавари архи". Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. Это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет. Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся из Украины. Он проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что 14 марта ему вынесут приговор по делу о незаконном пересечении границы.
https://ria.ru/20250205/gruzija-1997529803.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, тина канделаки (тинатин канделаки)
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили

Канделаки заявила, что 16 лет ждала, когда вынесут приговор Саакашвили

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала приговор ему, отметив, что ждала этого события 16 лет.
В 2020 году Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии, по ее словам, в тот момент дело едва не дошло до драки.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили
5 февраля, 15:11
"Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели (главный кафедральный патриарший собор Грузинской Православной Церкви - ред.). Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь. Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, сообщил телеканал "Мтавари архи".
Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. Это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет.
Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся из Украины. Он проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что 14 марта ему вынесут приговор по делу о незаконном пересечении границы.
Михаил Батурин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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