Канделаки прокомментировала приговор Саакашвили
Канделаки заявила, что 16 лет ждала, когда вынесут приговор Саакашвили
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировала приговор ему, отметив, что ждала этого события 16 лет.
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"Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели (главный кафедральный патриарший собор Грузинской Православной Церкви - ред.). Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь. Об одном жалею, что мама эту новость с утра сама не прочитала. Мама, там где сейчас ты, скажи всем, что правда восторжествовала", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, сообщил телеканал "Мтавари архи".
Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. Это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет.
Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся из Украины. Он проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что 14 марта ему вынесут приговор по делу о незаконном пересечении границы.
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