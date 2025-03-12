https://ria.ru/20250312/rumynija-2004599197.html

Румынский сенатор заявила о кризисе демократии в стране

Румынский сенатор заявила о кризисе демократии в стране - РИА Новости, 12.03.2025

Румынский сенатор заявила о кризисе демократии в стране

Депутат Европарламента, сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявила о кризисе... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:38:00+03:00

2025-03-12T18:38:00+03:00

2025-03-12T18:57:00+03:00

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БУХАРЕСТ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Европарламента, сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявила о кризисе демократии в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии S.O.S. Romania. Конституционный суд Румынии во вторник единогласно отклонил все жалобы кандидата Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства. "В обращении Шошоакэ указала на вмешательство Конституционного суда Румынии в процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы, что, по её мнению, является беспрецедентным явлением и фактической отменой демократических норм в стране – члене ЕС и НАТО, стратегическом партнёре США", – отметили в пресс-службе политсилы. В письме парламентария говорится, что Румыния стала "экспериментальной площадкой" по ограничению гражданских прав. По мнению Шошоакэ, это может "спровоцировать в стране революцию". Политик напомнила, что в октябре 2024 года стала первым кандидатом в Румынии, которому Конституционный суд отказал в регистрации. По её словам, этот прецедент создаёт опасный механизм для устранения неугодных кандидатов. "Выборы превращаются в фикцию, а демократия – в пустой термин. Если ситуация не изменится, последствия для ЕС и НАТО будут непредсказуемыми", – говорится в письме. Шошоакэ намерена в четверг повторно подать документы на участие в выборах. Она также призвала румынские власти соблюдать закон и обеспечить всем кандидатам равные условия для голосования. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. В февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.-0-

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

https://ria.ru/20250309/dzheordzhesku-2003969895.html

https://ria.ru/20250310/medvedev-2004186807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, сша, европа, кэлин джеорджеску, дональд трамп, нато, евросоюз, европарламент, президентские выборы в румынии — 2024