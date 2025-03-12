https://ria.ru/20250312/rubio-2004552029.html

Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах

Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах - РИА Новости, 12.03.2025

Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:47:00+03:00

2025-03-12T15:47:00+03:00

2025-03-12T15:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах. "Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/rubio-2004550090.html

https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004545121.html

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