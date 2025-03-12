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Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 12.03.2025 (обновлено: 15:48 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rubio-2004552029.html
Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах - РИА Новости, 12.03.2025
Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:47:00+03:00
2025-03-12T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
россия
марко рубио
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах. "Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/rubio-2004550090.html
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в мире, киев, сша, россия, марко рубио, владимир путин, москва, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Россия, Марко Рубио, Владимир Путин, Москва, Украина
Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах

Рубио: нужно решить, кому Россия и Украина доверят мониторинг на местах

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах.
"Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Рубио оценил возможность прекращения огня на Украине
Вчера, 15:41
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
США не предпринимали шагов для снятия санкций с России, заявил Рубио
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАРоссияМарко РубиоВладимир ПутинМоскваУкраина
 
 
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