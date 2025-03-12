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Вопросы санкций против России обсудят на переговорах, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
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15:42 12.03.2025 (обновлено: 15:47 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rubio-2004550252.html
Вопросы санкций против России обсудят на переговорах, заявил Рубио
Вопросы санкций против России обсудят на переговорах, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
Вопросы санкций против России обсудят на переговорах, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:42:00+03:00
2025-03-12T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. "Я полагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если они состоятся, ...будут подняты вопросы о европейских санкциях, которые были введены против них (России - ред.), поэтому я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов", - заявил Рубио на пресс-конференции. Рубио также добавил, что европейские союзники Украины "обязательно должны будут участвовать" в любой возможной сделке.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004545121.html
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цены на нефть, россия, сша, украина, марко рубио, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Вопросы санкций против России обсудят на переговорах, заявил Рубио

Рубио: санкции против РФ и замороженные активы обсудят на будущих переговорах

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
«
"Я полагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если они состоятся, ...будут подняты вопросы о европейских санкциях, которые были введены против них (России - ред.), поэтому я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов", - заявил Рубио на пресс-конференции.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Рубио также добавил, что европейские союзники Украины "обязательно должны будут участвовать" в любой возможной сделке.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Цены на нефтьРоссияСШАУкраинаМарко РубиоСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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