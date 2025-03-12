https://ria.ru/20250312/rubio-2004550090.html

Рубио оценил возможность прекращения огня на Украине

Рубио оценил возможность прекращения огня на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Рубио оценил возможность прекращения огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о способах поддержания возможного прекращения огня на Украине, заявил, что боевые действия в современных условиях легко... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:41:00+03:00

2025-03-12T15:41:00+03:00

2025-03-12T15:42:00+03:00

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сша

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марко рубио

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о способах поддержания возможного прекращения огня на Украине, заявил, что боевые действия в современных условиях легко отслеживать, в том числе с помощью спутников. "Особенность современной войны заключается в том, что ее ход легко отслеживать, просто потому, что существует много наблюдающих "глаз" на местах, а над головой находятся всевозможные спутники, в том числе коммерческие. Будет довольно сложно скрыть удары беспилотников, ракетные удары, баллистические удары, артиллерийские", - заявил Рубио на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250310/rubio-2004197058.html

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в мире, сша, украина, марко рубио