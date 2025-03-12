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США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
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15:29 12.03.2025 (обновлено: 19:16 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rubio-2004548006.html
США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио
США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио
США рады, что Киев сел за стол переговоров, если РФ "скажет да", Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:29:00+03:00
2025-03-12T19:16:00+03:00
сша
россия
в мире
киев
марко рубио
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США рады, что Киев сел за стол переговоров, если РФ "скажет да", Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Для этого (урегулирования конфликта - ред.) нужно, чтобы обе стороны сели за стол (переговоров - ред.). Мы рады, что украинцы согласились на это. Теперь России решать, согласится она или нет. Если Россия скажет "да", это будут очень хорошие новости, и мы начнем этот процесс (урегулирования - ред.) и сделаем все, что в наших силах, чтобы продвинуть его. Если она скажет "нет, тогда, очевидно, нам придется все изучить и выяснить, в каком положении мы находимся и каковы их (России — прим.ред.) истинные намерения. Думаю, если она скажет "нет", это многое скажет нам об их целях и настроениях", - заявил Рубио на пресс-конференции
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сша, россия, в мире, киев, марко рубио
США, Россия, В мире, Киев, Марко Рубио
США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио

Рубио: если РФ откажется от перемирия, это скажет США многое о целях Москвы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США рады, что Киев сел за стол переговоров, если РФ "скажет да", Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Для этого (урегулирования конфликта - ред.) нужно, чтобы обе стороны сели за стол (переговоров - ред.). Мы рады, что украинцы согласились на это. Теперь России решать, согласится она или нет. Если Россия скажет "да", это будут очень хорошие новости, и мы начнем этот процесс (урегулирования - ред.) и сделаем все, что в наших силах, чтобы продвинуть его. Если она скажет "нет, тогда, очевидно, нам придется все изучить и выяснить, в каком положении мы находимся и каковы их (России — прим.ред.) истинные намерения. Думаю, если она скажет "нет", это многое скажет нам об их целях и настроениях", - заявил Рубио на пресс-конференции
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 15:21
 
СШАРоссияВ миреКиевМарко Рубио
 
 
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