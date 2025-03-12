https://ria.ru/20250312/rubio-2004546153.html
Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 12.03.2025
Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:21:00+03:00
2025-03-12T15:21:00+03:00
2025-03-12T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. "Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность. ...Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений", - заявил Рубио на пресс-конференции на вопрос журналиста о соблюдении гарантий безопасности. По его словам, сейчас стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".
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в мире, киев, украина, сша, марко рубио
В мире, Киев, Украина, США, Марко Рубио
Рубио рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Госсекретарь США Рубио: гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание