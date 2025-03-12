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Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы: РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:58:00+03:00

2025-03-12T14:58:00+03:00

2025-03-12T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы:Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Как он подчеркнул, о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они состоятся.

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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