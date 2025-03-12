Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио
© Getty Images / AnadoluМарко Рубио после переговоров в Джидде, Саудовская Аравия
© Getty Images / Anadolu
Марко Рубио после переговоров в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы:
- Основная часть встречи с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
- У Рубио не было контактов с Владимиром Зеленским в ходе визита в Саудовскую Аравию.
- О гарантиях безопасности для Киева: речь идет скорее о сдерживании, это нужно обсуждать.
- На переговорах обсуждали с Украиной территориальные уступки.
- О поддержании возможного прекращения огня: боевые действия легко отслеживать, в том числе с помощью спутников.
- США рады, что Киев сел за стол переговоров, если Россия согласится, Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании.
- В случае согласия Москвы на прекращение огня нужно определить, кому Россия и Украина доверяют осуществлять мониторинг на местах.
- США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий, ждут ответа от Москвы.
- Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
- Пока не было предпринято шагов для снятия американских санкций.
- Неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.
- Госсекретарь не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
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Переговоры Украины и США проходили накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Как он подчеркнул, о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они состоятся.