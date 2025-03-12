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Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
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14:58 12.03.2025 (обновлено: 18:09 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rubio-2004541203.html
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио
Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы: РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:58:00+03:00
2025-03-12T18:09:00+03:00
в мире
украина
сша
марко рубио
дональд трамп
андрей сибига
россия
москва
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы:Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Как он подчеркнул, о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они состоятся.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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в мире, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, андрей сибига, россия, москва, владимир зеленский, стив уиткофф, евросоюз
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Андрей Сибига, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Евросоюз

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

© Getty Images / AnadoluМарко Рубио после переговоров в Джидде, Саудовская Аравия
Марко Рубио после переговоров в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Anadolu
Марко Рубио после переговоров в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции. Основные тезисы:
  • Основная часть встречи с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
  • У Рубио не было контактов с Владимиром Зеленским в ходе визита в Саудовскую Аравию.
  • О гарантиях безопасности для Киева: речь идет скорее о сдерживании, это нужно обсуждать.
  • На переговорах обсуждали с Украиной территориальные уступки.
  • О поддержании возможного прекращения огня: боевые действия легко отслеживать, в том числе с помощью спутников.
  • США рады, что Киев сел за стол переговоров, если Россия согласится, Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании.
  • В случае согласия Москвы на прекращение огня нужно определить, кому Россия и Украина доверяют осуществлять мониторинг на местах.
  • США призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий, ждут ответа от Москвы.
  • Вопросы санкций ЕС против России и замороженных активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
  • Пока не было предпринято шагов для снятия американских санкций.
  • Неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.
  • Госсекретарь не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
Вчера, 08:01

Переговоры Украины и США проходили накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Владимиром Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой 75% пути к завершению украинского конфликта.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Как он подчеркнул, о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они состоятся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАМарко РубиоДональд ТрампАндрей СибигаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСтив УиткоффЕвросоюз
 
 
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