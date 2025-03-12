https://ria.ru/20250312/rubio-2004539567.html
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:51:00+03:00
2025-03-12T14:51:00+03:00
2025-03-12T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры"Единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры", - заявил Рубио на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, марко рубио
В мире, Украина, США, Марко Рубио
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине
Рубио заявил, что украинский конфликт можно урегулировать лишь путем переговоров