https://ria.ru/20250312/rubio-2004539567.html

Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине

Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:51:00+03:00

2025-03-12T14:51:00+03:00

2025-03-12T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры"Единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры", - заявил Рубио на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, марко рубио