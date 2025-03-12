Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 12.03.2025 (обновлено: 15:13 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rubio-2004539567.html
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:51:00+03:00
2025-03-12T15:13:00+03:00
в мире
украина
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ec44bb7f2f0b01c1c8e3f037f12005c.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры"Единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры", - заявил Рубио на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004241246_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_85198e75b1c7637813c59b37ec50eca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, марко рубио
В мире, Украина, США, Марко Рубио
Рубио назвал переговоры единственным путем урегулирования на Украине

Рубио заявил, что украинский конфликт можно урегулировать лишь путем переговоров

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры
«
"Единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры", - заявил Рубио на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
Вчера, 08:01
 
В миреУкраинаСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала