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США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
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14:49 12.03.2025 (обновлено: 15:56 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rubio-2004538966.html
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США решительно призывают РФ рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, ждут ответа от Москвы. РИА Новости, 12.03.2025
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россия
марко рубио
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США решительно призывают РФ рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, ждут ответа от Москвы."Сейчас мы с нетерпением ждем ответ России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий", - заявил Рубио на пресс-конференции.По его словам, единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры.
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россия, марко рубио, сша, украина, в мире
Россия, Марко Рубио, США, Украина, В мире
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио

Рубио ждет от России ответа на предложение о перемирии

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США решительно призывают РФ рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, ждут ответа от Москвы.
"Сейчас мы с нетерпением ждем ответ России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий", - заявил Рубио на пресс-конференции.
По его словам, единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио
Вчера, 14:51
 
РоссияМарко РубиоСШАУкраинаВ мире
 
 
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