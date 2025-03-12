https://ria.ru/20250312/rubio-2004538966.html
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США решительно призывают РФ рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, ждут ответа от Москвы. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:49:00+03:00
2025-03-12T14:49:00+03:00
2025-03-12T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США решительно призывают РФ рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, ждут ответа от Москвы."Сейчас мы с нетерпением ждем ответ России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий", - заявил Рубио на пресс-конференции.По его словам, единственный путь урегулирования на Украине - это переговоры.
https://ria.ru/20250312/kiev-2004539430.html
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россия, марко рубио, сша, украина, в мире
Россия, Марко Рубио, США, Украина, В мире
США призывают Россию к прекращению боевых действий, заявил Рубио
Рубио ждет от России ответа на предложение о перемирии